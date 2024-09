A pilótáknak és a férfi légiutaskísérőknek több vállalat is megtiltja, hogy arcszőrzetet viseljenek. De vajon miért? A választ a Reader’s Digest találta meg.

Nem valószínű, hogy láthatsz valaha szakállas pilótát. Fotó: Getty Images

Történelmi és biztonsági oka is van

Egyrészt régen a légitársaságok pilótáinak többsége második karrierjeként vágott bele a szakmába, miután az amerikai haditengerészet, a légierő vagy a tengerészgyalogság pilótájaként már nyugdíjba vonultak. Bár ma már léteznek olyan pilótaképző akadémiák, amelyek új kereskedelmi pilótákat képeznek, a legtöbb légitársaság még mindig az amerikai katonai irányelvekből merít. Ez pedig rövid hajat és arcszőrzetet jelent.

A légitársaságok szabadon meghatározhatják saját szabályaikat arra vonatkozóan, hogy a pilóták viselhetnek-e szakállat. Bár a legtöbb vállalatnál a szakáll viselése nem megengedett, azért van, ahol belefér a rendesen nyírt bajusz, amely nem nyúlik a száj sarkai alá. A pajesz bizonyos mértékig megengedett, bár a fül közepéig mindig nyírni kell, és nem lehet túl bozontos. A legtöbb légitársaság, amely a pilótafülke személyzetére vonatkozóan szakállmentességet ír elő, ugyanezt a szabályt alkalmazza az utaskísérő személyzet férfi tagjaira is.

A katonai gyakorlaton túl a légitársaságok a Szövetségi Légügyi Hivatal (Federal Aviation Administration) 1987-es tanácsára is támaszkodnak, amely az arcszőrzetet az oxigénmaszk biztonságával hozza összefüggésbe. Ez a biztonsági előírás pedig nem véletlenül tartja magát azóta is: egy fedélzeti vészhelyzet esetén ugyanis, amikor a pilótafülkében vagy az egész repülőgépen oxigénmaszkot használnak, a pilóták feladata életbevágó. Az oxigénmaszkokat gyorsan és biztonságosan kell felvenniük, hogy vészhelyzetben is eszméletüknél és döntésképes állapotban maradjanak. Ebben pedig a szakáll potenciálisan akadályozhatja őket.

„A szakállas személyzet tagjainak tisztában kell lenniük azzal, hogy az oxigénmaszk hatékonyságát csökkenti az arcszőrzet jelenléte” – tette közzé a hivatal. Egyszerűbben fogalmazva, a tanácsadás szerint a pilóta szakálla megakadályozhatja, hogy az oxigénmaszk az arcához simuljon, így nem kap elegendő mennyiségű oxigént. A csökkent oxigénellátás pedig dezorientáltságot, eszméletvesztést vagy akár halált is okozhat, ami ugye az utasokra nézve is végzetes.