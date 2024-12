Húszmilliót csaltak ki egy 81 éves férfitól

„Egy idős veszprémi férfi megtakarításához fértek hozzá a magukat befektetési tanácsadónak kiadó bűnözők” – közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n. Mint írták, a 81 éves veszprémi férfit azzal az ürüggyel hívták fel az elkövetők, hogy a korábban nyitott bitcoinszámlájáról szeretnék kiküldeni neki a nyereséget.

A csalók rávették idős áldozatukat, hogy letöltsön eszközeire egy távoli hozzáférést biztosító programot. Fotó (illusztráció): Getty Images

Volt, hogy több órán keresztül is szóval tartották

A 81 éves férfit sikerült meggyőzni arról, hogy az összeg utalásához különböző programokat kell telepítenie a számítógépére és a telefonjára. Ezek a programok azonban valójában csak az eszközökhöz való távoli hozzáférést biztosították a csalóknak.

Az idős sértett a rendőrségnek arról számolt be, hogy az elkövetők több alkalommal és több telefonszámról is hívták őt. Egyes hívások során akár több órán keresztül is szóval tartották, és a vonal másik végén időnként hangos férfihangok hallatszottak, alkalmanként többen is beszéltek egyszerre.

Túl későn fogott gyanút

Későbbi hívások során már azt is el akarták érni a csalók, hogy idős áldozatuk a bankszámlájához tartozó belépési kódokat is megadja nekik. Azt mondták neki, hogy az állítólagos bitcoinszámlán felhalmozódott összeg átutalásához ezekre is szükség van.

Ez már gyanút ébresztett a 81 éves sértettben, hiszen tisztában volt azzal, hogy az utaláshoz csupán a nevére és a számlaszámára van szükség, belépési kódokra nem. Ekkor meg is szakította a kapcsolatot a telefonálóval” – olvasható a rendőrség közleményében.

Sajnálatos módon azonban ekkor már késő volt. A korábban a mobiljára és a számítógépére telepített alkalmazások útján ugyanis az elkövetők így is hozzáfértek a sértett megtakarításaihoz, és mire a férfi feleszmélt, már 20 millió forint megtakarítást elutaltak a számlájáról.

Ismételten felhívjuk a figyelmet, hogy pénzügyeikkel kapcsolatos hívásoknál, üzeneteknél legyenek óvatosak és egészségesen gyanakvók! A pénzintézetek nem kérik, hogy eszközeikre távoli elérést biztosító programot telepítsenek! Ismeretleneknek ne adják ki a személyes, banki és bankkártyaadataikat, biztonsági kódjaikat!” – figyelmeztettek.