„Az Országos Mentőszolgálat dolgozóinak illetékessége általában csak az országhatárig szól, azonban vannak rendkívüli helyzetek, amik mindent felülírhatnak. Ilyen volt a törökországi földrengés is” – írta közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. A tragédia következtében több ezer épület omlott össze, és rengetegen ember rekedt a romok alatt.

Hazatértek a magyar hősök. Forrás: Facebook/Országos Mentőszolgálat

Indultak, ahogy tudtak

A beszámoló szerint a magyar bajtársak között futótűzszerűen terjedt a hír, miszerint a török mentők nemzetközi segítséget kérnek. Sok életmentő még aznap jelezte felettesének, hogy azonnal tud indulni.

„Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság mozgósította a HUNOR mentőcsapatot, több bajtársunk pedig civil szervezetekhez csatlakozva indult a katasztrófa helyszínére. A magyar mentők alig pár órával a földrengés után, elsőként kezdték meg a mentést számos helyszínen” – részletezték a posztban.

A mentők posztjához egy videót is mellékeltek. A felvételek a földrengés sújtotta utcákat mutatják be. A képek a nyugalom megzavarására alkalmasak.

Több mint harmincan köszönhetik nekik az életüket

Egyébként a csapat hétfő hajnali hazaérkezése után is rögtön közzétettek egy posztot a mentők közösségi oldalán. Ebben azt írták, az egység 17 túlélőt – köztük három gyermeket – mentett ki, valamint 29 holttestet is kiemelt a romok alól. Az újabb beszámoló szerint viszont a szakembereknek összességében több mint harminc ember köszönheti az életét, köztük gyerekek, édesanyák, édesapák és nagyszülők is.

