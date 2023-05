Gyereket akart, lelőtte a barátnőjét

Texas államban már 2021 szeptemberében betiltották a művi terhességmegszakítást, legalábbis a várandósság hatodik hetét követően. Tavaly nyáron aztán az Egyesült Államok legfelsőbb bírósága a Roe kontra Wade perben hozott 1973-as, precedenst teremtő ítéletet felülvizsgálva lényegében eltörölte az abortuszhoz való alanyi jogot, a szabályozás lehetőségét az egyes államok kezébe adva. Azóta Texasban kizárólag súlyos egészségügyi vészhelyzet esetén szakítható meg terhesség.

Mint azt az AP hírügynökség írja, a 26 éves Gabriella Gonzalez ezért átutazott Colorado államba, ahol egy klinikán abortuszt hajtottak végre rajta. Dallasba visszatérve aztán összetűzésbe került barátjával, a 22 éves Harold Thompsonnal, aki a rendőrség szerint vélhetően az elvetetett gyermek biológiai apja volt. Egy parkolóban találkoztak, ahol a biztonsági kamerák felvételei alapján Thompson előbb fojtogatni kezdte Gonzalezt, majd amikor kiszabadult a szorításából, pisztolyt rántott, és habozás nélkül többször is meglőtte a földre zuhanó nőt.

Gonzalez a helyszínen életét vesztette. A férfit gyilkosság vádjával tartóztatta le a rendőrség. A hatóság közlése szerint a vita alapja az lehetett, hogy Thompson ellenezte, hogy barátnője elvetesse gyermeküket. A rendőröknek korábban is akadt már dolga a párral, Thompson ellen feljelentést is tettek családon belüli erőszak miatt még márciusban, miután kapcsolatuk alatt többször is fizikailag bántalmazta Gonzalezt.

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!