Furcsa betegség terjed Indiában

Habár még India is küzd a koronavírus-járvánnyal, az 1,3 milliárdos lakosságú ország délkeleti részén egy újabb különös betegség ütötte fel a fejét. A BBC cikke szerint még nagyon keveset lehet tudni a kórról, hivatalosan egy ember életét követelte és 227 embert szállítottak miatta kórházba. Az eddigi tesztek alapján a betegséget nem a koronavírus okozza.

Városok, ahol nem jó a levegő Egy korábbi felmérés megvizsgálta, hogy a világ mely részein volt a legszennyezettebb a levegő 2018-ban. A tíz legrosszabb helyzetben lévő város közül hét is Indiában található. Kattintson a részletekért! h i r d e t é s

Nem tudni, mi váltja ki a tüneteket

A kórházi beszámolók szerint a betegség rendkívül változatos tünetekkel jelentkezhet. A betegeknek - főleg a gyerekeknek - először a szemük kezd égni, majd váratlanul erős hányinger tört rájuk. Néhányan közülük el is ájultak, vagy rohamot kaptak - nyilatkozta a The Indian Express című lapnak az Eluru Állami Kórház egyik orvosa. Sokan már felgyógyultak a betegségből, 157 embert azonban még jelenleg is kezelnek.

Még nem derült ki, hogy mi okozza a különös tüneteket. Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

A betegség epicentrumának számító Eluruba egy speciális orvoscsoportot küldtek, hogy kivizsgálják a furcsa tüneteket kiváltó megbetegedést. A tartomány egészségügyi minisztere, Alla Kali Krishna Srinivas szerint a betegektől vett vérmintákban nem találták nyomát vírusos megbetegedésnek.

A lehetséges okok közül az országban egyébként komoly gondot jelentő víz- és légszennyezést is kizárták, a szakemberek szerint csak laboratóriumi elemzésekkel tudják megfejteni, hogy mi állhat a rejtélyes betegség mögött. A helyi politikai ellenzék azonban ezt nem fogadja el és azt sejti, hogy valamilyen szennyeződés miatt betegedtek meg a helyi lakosok.