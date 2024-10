Fiatalok tucatjai szenvednek súlyos áramütést a vasúton

A tájékoztatás szerint 2014 és 2024 között 90 olyan fiatal áldozatról tudnak, aki súlyosan megsérült vagy életét vesztette, miután egy szelfi kedvéért figyelmen kívül hagyta a veszélyre intő táblákat. A vasúttársaság emlékeztet, hogy a nagyfeszültségű felsővezetékeket tilos másfél méternél jobban megközelíteni, ugyanis a 27 ezer voltos hálózati feszültség elektromos mezőt hoz létre, és a vasúti kocsikra, mozdonyokra felmászó emberek egyfajta villámhárítóvá válnak.

A vállalat a vasúti pályaudvarokon tájékoztató kampánnyal figyelmeztet a veszélyre. A figyelmeztető táblák szerint tilos felmászni a kocsikra, vagonokra, megérinteni a felsővezetékeket vagy más berendezéseket, akárcsak nem kijelölt helyeken átkelni a síneken. A CNCF statisztikája szerint míg 2014 és 2020 között 60 áldozatot regisztráltak, 2021 és 2023 között feleannyi, 27 esetet vettek nyilvántartásba, 2024 január-augusztusban pedig újabb három fiatal áldozatról érkezett bejelentés.

„Ha a páciens időben bekerül egy égési centrumba, akkor jók a túlélési esélyei. Az viszont nagyon ritka, hogy végtagamputáció nélkül ússzon meg a páciens egy ilyen sérülést. Sőt ha meg is fogja a vezetéket, akkor kizárt” – hangsúlyozta egy korábbi, a témában készült interjúnkban dr. Bene Ruzsena és dr. Párkányi Adrienn, a Bethesda Gyermekkórház Égéssérült Gyermekeket Gyógyító Országos Központ plasztikai és égéssebész orvosai. Hasonló vasúti balesetek ugyanis itthon is történnek évről évre, akárcsak Romániában. A szakemberek szerint a legfontosabb üzenet, amelyet észben kell tartani, hogy még csak nem is kell hozzáérni a vezetékhez, hogy életveszélyes áramütés történjen.

