Falus: emelkedő pályára került a járvány

Lassú, de egyértelműen emelkedő pályára került a járvány - mondta a hétvégi koronavírus-adatokkal kapcsolatban a Népszavának Falus Ferenc. A volt tisztifőorvos figyelmeztető jelnek tartja, hogy az új fertőzöttek, a lélegeztetőgépen lévők és a kórházban ápoltak száma is jelentősen nőtt az előző hétvégéhez viszonyítva. A járványhelyzet egyébként ennek ellenére látszólag kedvezőnek tűnhet: ez a szakember szerint annak is köszönhető, hogy a delta variáns okozta tünetek sokkal inkább hasonlítanak a nátha, illetve a megfázás jeleihez. Azok közül tehát, akiknél csak enyhe panaszok jelentkeznek, sokan nem is tudják, hogy elkapták a koronavírust, és éppen ezért orvoshoz sem fordulnak.

Öntudatosabban kellene viselkednünk

Falus Ferenc azt mondja, ha a kormányzat nem akarja korlátozásokkal védeni az emberek egészségét, akkor a lakosságnak kellene öntudatosabban viselkednie: zárt terekben ismét föl kellene venni a maszkot, tartani kellene a fizikai távolságot és fokozottan ügyelni a kézhigiénére. A szakember beszélt az oltás fontosságáról is, illetve azt is megemlítette, hogy bár pontos adatokat nem közöl a kormány, azt lehet tudni, hogy oltottak és oltatlanok is kerülnek kórházba, továbbá szignifikánsan megnőtt a 60 év alattiak meg a 80 éven felüliek halálozási száma.

A Népszava a kormányzatot is megkereste a témában: szerették volna megtudni, hogy a kórházba kerülők és az elhunytak között hányan vannak oltatlanok és oltottak, az oltott megbetegedettek és az elhunytak közül ki milyen oltást kapott, és hogy mennyi idő telt el az oltás beadása és az illető megbetegedés között. A koronavírus központtól a következő válasz érkezett: "A tapasztalatok alapján az látszik, hogy jelenleg az oltatlanok jóval nagyobb arányban betegednek meg és szorulnak kórházi ellátásra, mint az oltottak. Ezért azt javasoljuk, hogy aki teheti, vegye fel az oltást, hiszen a védőoltással elkerülhető a súlyos, akár halált okozó megbetegedés."

