Ezért fogj gyanút, ha felhívnak, hogy nyertél valamit

Délután főként az északkeleti, keleti harmadban, illetve a Tisza vonala mentén egy összeáramlásban lesz több a felhő. Főként az említett felhősebb tájakon záporok alakulnak ki, esetleg az ég is megdörrenhet. Másutt alapvetően napos idő várható gomolyfelhőkkel. Az északnyugati, északi szelet nagy területen élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul. Késő estére 8 és 13 fok közé hűl le a levegő. A viharos időjárás egyik kiváltója az Európát is elérő Kirk hurrikán, ami miatt napközben kettős fronthatás is okozhat kellemetlenségeket.