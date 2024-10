Ez történik a szervezettel C-vitamin nélkül

A C-vitamin számos testi folyamatban kulcsfontosságú szerepet tölt be. Elengedhetetlen például a kollagéntermelődéshez – a kollagén pedig a bőr, az erek, a csontok és kötőszövetek egészségének megőrzéséhez. C-vitamin nélkül szervezetünk nem tudja megfelelően regenerálni szöveteit, begyógyítani a sebeket, vagy akár felvenni a harcot a fertőzésekkel szemben. Mindez olyan tünetekhez vezet, mint a fáradtság, gyengeség, ínyvérzés, -gyulladás, a fogak kilazulása, ízületi és izomfájdalmak, gyakori véraláfutások, a bőr szárazsága, durvasága, lassú sebgyógyulás, vérszegénység, illetve a fokozott fertőzéshajlam.

C-vitamin-igényünket friss zöldségekkel és gyümölcsökkel biztosíthatjuk leegyszerűbben. Fotó: Getty Images

A súlyos C-vitamin-hiány okozta tünetegyüttest skorbutnak nevezzük. Mint azt Lauren Ball közegészségügyi szakértő, a Queenslandi Egyetem kutatója írja a The Conversation oldalán, a skorbut különösen a nagy hajós utazások korszakában, a 15. és 18. század között fordult elő gyakran. A tengerészek és felfedezők hosszú időn keresztül tengődtek csekély ételadagokon, friss élelmiszerek nélkül. Vasco da Gama legénysége is súlyos panaszokkal küzdött 1497-1499 között az Indiába szervezett expedíció során, sokan meg is haltak közülük. A 16-18. században számos hasonló betegséghullám ütötte fel a fejét még olyan híres történelmi felfedezők hajóin is, mint Ferdinand Magellan és Sir Francis Drake. Fordulópontot a brit tengerész orvos, James Lind kísérlete hozott 1747-ben, aki az elsők között figyelte meg, hogy a citrusfélék fogyasztása csökkenti a skorbut kockázatát. A Brit Királyi Haditengerészet 1795-ben tette kötelezővé flottájában, hogy a hajókon szolgáló tengerészeknek biztosítsanak citrom- vagy limelevet az utak során, noha magát a C-vitamint akkor még nem ismerték.

Ma is fennáll a skorbut veszélye

Cikkében Ball rámutat, hogy bár a modern élelmiszer-ellátás mellett lényegesen kisebb a kockázat, azért napjainkban is kialakulhat súlyos C-vitamin-hiány. A közelmúltban két, egymástól független esettanulmány is skorbutos megbetegedésről adott hírt. Az egyik leírás fókuszában egy középkorú férfi áll Nyugat-Ausztráliából, míg a másik egy 65 éves kanadai nő esetét mutatja be részletesen. Mindkét beteg alsó végtagi gyengeséggel és bőrpanaszokkal fordult orvoshoz, és eleinte egyiküknél sem gyanították, hogy skorbut állna a tüneteik hátterében. Végül azonban fény derült a vitaminhiányukra, és miután magas dózisban kaptak C-vitamint, állapotuk javulni kezdett, mígnem teljesen felépültek. Mindkét tanulmány szerzői hangsúlyozzák, hogy kezeletlenül a skorbut érgyulladáshoz és potenciálisan végzetes vérzéshez vezethetett volna.

Egy tavaly megjelent ausztrál felmérés, amely Új-Dél-Walesben mérte a lakosság C-vitamin-ellátottsága és a társadalmi-gazdasági helyzet közötti összefüggéseket, arra az eredményre jutott, hogy a vizsgált népesség több mint fele enyhe vagy számottevő C-vitamin-hiánnyal küzd. Elsősorban a vidéki és kevésbé jómódú területeken élőket érintette erősen a probléma. A legfrissebb hazai felmérés, a 2019-es országos táplálkozási vizsgálat (OTÁP) szerint a magyar felnőttek körében az átlagos napi C-vitamin-bevitel eléri, sőt, meg is haladja a férfiaknak ajánlott 90 és a nőknek javasolt 80 milligrammot. Kivételt ezalól a 18-34 éves férfiak jelentettek, akik nem érték el az említett beviteli értéket.

Mi vezethet skorbuthoz?

A kiegyensúlyozott és változatos táplálkozás napjainkban sem elérhető mindenki számára – hívja fel a figyelmet Lauren Ball. A kockázatot ezzel együtt többféle tényező is fokozza.

Szegényes táplálkozás: pénzügyi szegénység, élelmiszer-biztonsági megfontolások és étrendi döntések egyaránt szerepet játszhatnak abban, ha valaki nem jut elegendő C-vitaminhoz. E szempontból az sem kockázatmentes, ha túlzottan is ultrafeldolgozott élelmiszereken alapul a mindennapi étrendünk a tápanyagdús friss élelmiszerek helyett.

pénzügyi szegénység, élelmiszer-biztonsági megfontolások és étrendi döntések egyaránt szerepet játszhatnak abban, ha valaki nem jut elegendő C-vitaminhoz. E szempontból az sem kockázatmentes, ha túlzottan is ultrafeldolgozott élelmiszereken alapul a mindennapi étrendünk a tápanyagdús friss élelmiszerek helyett. Élelmiszer-sivatagok: a kifejezés mindazon területeket magába foglalja, ahol korlátozott a friss és megfizethető gyümölcsökhöz és zöldségekhez való hozzáférés. Ilyen területek szerte a Földön mindenütt nagy számban előfordulnak, így Európában is.

a kifejezés mindazon területeket magába foglalja, ahol korlátozott a friss és megfizethető gyümölcsökhöz és zöldségekhez való hozzáférés. Ilyen területek szerte a Földön mindenütt nagy számban előfordulnak, így Európában is. Megélhetési válság: a társadalom jelentős része nem engedheti meg magának a friss zöldségek és gyümölcsök megvásárlását, ami a tápanyagokhiányok kockázatát is fokozza.

a társadalom jelentős része nem engedheti meg magának a friss zöldségek és gyümölcsök megvásárlását, ami a tápanyagokhiányok kockázatát is fokozza. Fogyókúrás módszerek: a szigorú súlycsökkentő diéták szintén zavart okozhatnak a szervezet tápanyag-ellátásában. Egy 2012-es dán esettanulmány például egy gyomorszűkítő műtéten átesett beteg történetét mutatja be, akinél az operációt követő szegényes étrend következtében lépett fel skorbut.

a szigorú súlycsökkentő diéták szintén zavart okozhatnak a szervezet tápanyag-ellátásában. Egy 2012-es dán esettanulmány például egy gyomorszűkítő műtéten átesett beteg történetét mutatja be, akinél az operációt követő szegényes étrend következtében lépett fel skorbut. Mentális betegségek és étkezési zavarok: depressziótól az anorexiáig számos mentális zavar súlyos élelmiszer-megvonáshoz vezethet. 2020-ban például egy 16 éves lány került kórházba skorbut miatt Kanadában, aki szintén testképzavara miatt nem táplálkozott megfelelően.

depressziótól az anorexiáig számos mentális zavar súlyos élelmiszer-megvonáshoz vezethet. 2020-ban például egy 16 éves lány került kórházba skorbut miatt Kanadában, aki szintén testképzavara miatt nem táplálkozott megfelelően. Elszigeteltség: az idősek körében, főként azoknál, akik egyedül vagy idősotthonban élnek, gyakran előfordul, hogy nem tudják megfelelően ellátni magukat, beleértve az ételkészítést is. Ez szintén étrendi és tápanyag-ellátási problémák alapját képzeheti.

az idősek körében, főként azoknál, akik egyedül vagy idősotthonban élnek, gyakran előfordul, hogy nem tudják megfelelően ellátni magukat, beleértve az ételkészítést is. Ez szintén étrendi és tápanyag-ellátási problémák alapját képzeheti. Betegségek: emésztőrendszeri kórképektől a felszívódási zavarokon át a súlyos allergiák és intoleranciák miatt bevezetett diétás megszorításokig megannyi egészségügyi oka lehet, ha valaki nem fogyaszt elég C-vitamint, vagy a vitamin nem tud hatékonyan felszívódni a szervezetében.

Naponta ennyi C-vitaminra van szükségünk

Mint ugye említettük, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) hivatalos állásfoglalása férfiak számára 90, nők számára 80 milligrammban határozza meg a napi átlagszükségletet, magyarán ennyi C-vitamint kellene mindennap magunkhoz vennünk. És hogy mit jelent ez a gyakorlatban? Nos, az amerikai mezőgazdasági minisztérium tápanyag-adatbázisa alapján egyetlen közepes méretű kaliforniai paprika 152 milligramm C-vitamint tartalmaz, míg egy átlagos narancs több mint 80 milligrammot. De a paprikák és citrusfélék mellett remek forrásnak számít a friss brokkoli, káposzta, paradicsom, szamóca, kivi, vagy éppen a spenót és a zöldborsó egyaránt. Emellett étrend-kiegészítők segítségével is biztosíthatjuk szervezetünk C-vitamin-igényét. Vízben oldódó vitaminként észszerű bevitel mellett nem kell túladagolástól tartani, a felesleg egyszerűen kiürül a vizelettel. Mindazonáltal Ball szerint napi 2000 milligrammnál semmi esetre sem javasolt több C-vitamint fogyasztani.