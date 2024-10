Évente 40 ezer európai halálát okozzák a gáztűzhelyek

Az EU-ban és az Egyesült Királyságban lévő háztartásokban végzett tanulmány szerint a gáztűzhely használata átlagosan csaknem két évet vesz el az ember életéből. A levegőbe kerülő szennyezőanyagok miatt évente 40 ezer ember hal meg a gáztűzhelyek használatának következményeként – írja a The Guardian. Ez kétszer annyi halálozás, mint amennyi az autóbalesetek számlájára írható.

A gáztűzhely veszélyeit most kezdik felismerni. Fotó: Getty Images

A probléma mértéke sokkal súlyosabb, mint gondoltuk

– mondta Juana María Delgado-Saborit, a tanulmány vezető szerzője. A spanyolországi Jaume I Egyetem környezet-egészségügyi kutatólaboratóriumának vezetője abba is beavatott, hogy már 1978 óta tudjuk: a nitrogén-dioxid-szennyezés sokszoros a gázüzemű konyhákban az elektromos tűzhelyekhez képest, ám csak most tudunk számokat is társítani hozzá a halálesetekről.

A cigarettához hasonlóan túl sokáig hagytuk figyelmen kívül a gáztűzhelyek veszélyeit is

– hívta fel a figyelmet Sara Bertucci, az European Public Health Alliance (EPHA) munkatársa.

Az EU-ban minden harmadik háztartás gázzal működik, így jó ha mindenki tisztában van azzal: részben megvédhetjük magunkat a károsanyagoktól, ha főzés közben ablakot nyitunk vagy bekapcsoljuk az elszívót.

A kutatók évi 36 031 korai halálesetet tulajdonítanak a gáztűzhelyek működésének az Európai Unión belül, és további 3938-at az Egyesült Királyságban. Mint mondják, a becsléseik még így is optimisták, mert csak a nitrogén-dioxid egészségre gyakorolt hatásait vették figyelembe, más gázokat, mint például a szén-monoxidot és a benzolt nem vizsgálták.