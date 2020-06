Életveszélyes lehet maszkban edzeni

Koronavírus: itt kaphatjuk el a legkönnyebben Mutatjuk, hol, illetve milyen tevékenységek közben kaphatjuk el a legnagyobb eséllyel az új típusú koronavírust.

Bár a maszkok nem védenek meg az új koronavírustól, megakadályozhatják, hogy terjesszük a betegséget azáltal, hogy tüsszentés, köhögés, vagy szimplán egy sóhajtás vagy beszéd közben apró nyálcseppeket juttatunk a levegőbe. A védekezés szempontjából tehát - immár az Egészségügyi Világszervezet (WHO) álláspontja szerint is - nélkülözhetetlenek a maszkok, ám rettentő kényelmetlenek hosszú távon. Mi több, az IFLScience összeállítása szerint képesek lehetnek életveszélyes tevékenységgé változtatni az edzést.

Az Ausztrál 7News hírcsatorna a közelmúltban két olyan kínai tinédzser esetét mutatta be, akik meghaltak, miután arcmaszkban edzettek. Bár még nincs elég információ ahhoz, hogy minden kétséget kizáróan kijelenthessék, a maszkviselés közvetlenül hozzájárult a tragédiákhoz, mindenképpen felveti a kérdést, hogy vajon mennyire biztonságos nagy erőkifejtés közben ennek a védőeszköznek a használata.

Veszélyes lehet maszkban intenzív edzést végezni. Fotó: Getty Images

Oxigén helyett szén-dioxidot lélegzünk vissza

Edzés közben sokkal gyorsabban és erősebben lélegzünk, magyarán a fokozott erőkifejtéstől lihegünk, amivel azonban sokkal több nyálcseppet is juttatunk a levegőbe, ami potenciálisan tartalmazhatja az új koronavírust még akkor is, ha nincsenek betegségtüneteink. Ez az egyik legnagyobb nehézség, amelyet a sportesemények szervezőinek meg kell oldania, hiszen addig sem az olimpiát, sem egy mezei focimeccset nem lehet biztonságosan megrendezni, amíg a sportolók egymástól akár pár centire lihegnek. Az Egyesült Királyságban például éppen emiatt azon gondolkodnak, hogy be kellene vezetni az arcmaszkok használatát a Premier League-meccseken. Csakhogy a maszkok egy ilyen nagy intenzitású sportnál komolyan akadályozzák a légzést.

Annak ugyan kicsi a veszélye, hogy mérsékelt testmozgás közben légzési nehézséget okozzon a védőeszköz, de az olyan sportok esetében, mint például a foci, a sportolók 40-100 liter levegőt is belélegeznek percenként. Ne feledjük azonban, hogy amikor kilélegzünk, szén-dioxid távozik a szervezetünkből, amit viszont a maszk felfoghat. A játékosok emiatt nem oxigéndús levegőt vesznek magukhoz, hanem szén-dioxidban gazdagot, ami viszont oxigénhiányhoz vezethet.

Utánajártak és tesztelték

Lindsay Bottoms, a hertfordshire-i egyetem testmozgás- és egészségélettani tanszékének docense úgy döntött, egy futópadon végzett tesztsorozattal utánajár, valóban jelentősen gátolja-e légzésünket a maszk viselése edzés közben. A kísérletet egy vívófelszereléseket gyártó cég közreműködésével végezték, így az alanyok teljes vívófelszerelésben és vívóálarcban voltak, ami alatt egyszer viseltek sebészi arcmaszkot, máskor pedig nem. A kísérlet résztvevőire egy olyan készüléket is felszereltek, amely mérte a be- és kilégzett levegő összetevőinek koncentrációját, amíg edzettek.

Kómához, halálhoz vezethet

A levegő oxigéntartalma tengerszinten körülbelül 21 százalék. Amikor a tesztalanyok vívófelszerelésben futottak a padon, de arcmaszk nélkül, Bottoms 19,5 százalékos oxigénkoncentrációt mért, ami megfelel annak, mintha a tengerszint felett 600 méterrel lennénk. Amikor azonban a vívómaszk alá arcmaszkot is vettek, a készülék adatai szerint az oxigén koncentrációja már csak 17 százalék volt, ami már 1500 méteres tengerszint feletti magasságnak felel meg. Ha akár a testmozgás fokozódása, akár a maszk a levegő szabad áramlását akadályozó képessége miatt az oxigénszint 17 százalék alá csökken, már a magassági betegség (hegyi betegség) tünetei jelentkezhetnek az érintetteknél. Ez kezdetben fejfájással, szédüléssel jár, amit aztán légszomj, rosszullét kísérhet. A tünetek súlyossága nemcsak az oxigénhiány (hypoxia) mértékétől, hanem attól is függ, hogy a beteg azonnal vagy fokozatosan, előkészítve került-e az adott oxigénhiányos környezetbe. Legrosszabb esetben az oxigénhiányos állapot eszméletvesztéshez és akár kómához is vezethet, de esetenként tüdő- vagy agyödéma is kialakulhat. Ezek azonnali szakszerű, intenzív kezelést igényelnek, különben igen rövid idő alatt halálhoz vezetnek.

Bottoms szerint sürgősen további kutatások kellenek, hogy megbizonyosodjunk arról, a maszk viselése edzés közben milyen veszélyeket rejthet magában. Főképp azok esetében, akiknek már van valamilyen alapbetegsége.

