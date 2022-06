Egy gombnyomással segítséget hívhatunk

Még 2020 elején számoltunk be arról, hogy elindult a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat ÉletMentő elnevezésű applikációja, amelynek legfőbb célja, hogy gyorsabbá és hatékonyabbá tegye a segélyhívásokat. Az alkalmazással kapcsolatban Dr. Csató Gábor, az Országos Mentőszolgálat főigazgatója korábban azt nyilatkozta a HáziPatika.com-nak , hogy az ÉletMentő a hanghívással egy időben egy adatcsomagot küld a mentésirányító képernyőjére azokkal az információkkal, amelyeket a felhasználó előre megadott az általános egészségügyi állapotáról.

Nagy előnye továbbá, hogy a pontos helymeghatározásnak köszönhetően hatékonyabbá válhat a beteghez való kiérkezés is. Ez különösen nagy segítség, ha a bajbajutott személy eszméletét veszti a segélyhívás közben, vagy ha egy ismeretlen vagy nehezen behatárolható helyen történt balesethez kell mentőket hívnia az enyhén sokkos állapotban lévő embernek.

Ha valaki bajba kerül vagy rosszul lesz, akkor minden perc számít. Fotó: Getty Images

Az idősek körében is nagy sikere van

Bár az okoseszközök jellemzően a fiatalabb generációkban népszerűek, az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán közzétett bejegyzés szerint az ÉletMentő applikációt az idősebb korosztály is naponta használja a segélykéréskor. A nemrégiben megosztott videójukban a 60 év körüli Edit meséli el történetét.

A nő Dunaújváros mellett, Nagyvenyimen él a 86 éves édesanyjával. Edit már az alkalmazás megjelenésekor letöltötte azt az okostelefonjára, és feltöltötte saját adatait. A napokban azonban nem magának, hanem édesanyjának kellett segítséget kérnie, miután az idős asszony rosszul lett. Edit szerencsére tudta, mit kell tennie, ezért nem tartott sokáig, hogy megérkezzenek a mentők. „Megnyomtam a piros gombot, három másodpercig nyomni kell és akkor csörög ki. Rögtön felvették és kérdezték, hogy mi a probléma, miben segíthetnek. Elmondtam, hogy a saját adataimat látják ők a gépben, de nem magamnak kérek segítséget, hanem édesanyám lett rosszul” – idézte fel a történteket. A feltöltött adatoknak és a pontos helymeghatározásnak köszönhetően a mentők tudták, hogy hova kell menniük, így rövid időn belül ki is értek a helyszínre.

Edit azt is kiemelte, hogy az alkalmazás miatt sokkal nagyobb biztonságban érzi magát, hiszen tudja, hogy bárhol is van az országban, könnyedén kérhet segítséget akár az utcán is, és a továbbított adatok miatt hamar meg is találják majd őt a mentők. Az applikáció használatát mindenkinek ajánlja, aki egy kicsit is tart attól, hogy bármikor veszélybe kerülhet, illetve egyedül van és nem tud magán segíteni.

Az ÉletMentő applikációt az összes magyarországi mobilszolgáltató ügyfele ingyenesen letöltheti. Az alkalmazás ráadásul külföldön is használható: vészhelyzet esetén a program képes meghatározni, melyik országban tartózkodik a felhasználó, és annak megfelelően fogja tárcsázni a helyi segélyhívó számot. Az ÉletMentők appal az Országos Mentőszolgálat 2019-ben elnyerte az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete (AIPM) által kiírt Nekem Szól! Egészségértés díjat az Egészségügyi intézmények kategóriában.

Egyéb fontos információkat is tartalmaz az alkalmazás

Az alkalmazás egyébként amellett, hogy gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a mentőhívást, számos egyéb kiegészítő funkcióval is rendelkezik, amelyek hasznosak lehetnek a mindennapokban. Megnézhetjük a hozzánk legközelebb lévő kórházak, gyógyszertárak és defibrillátorok elérhetőségeit, de hozzáférünk egy általános elsősegélynyújtó kisokoshoz is. Ez utóbbiból megtudhatjuk például, hogy mit kell tennünk vérzés, mérgezés, sérülés, égés vagy áramütés esetén, illetve elolvashatjuk, hogyan segíthetünk egy eszméletlen, fuldokló, vagy anafilaxiás sokkot átélő betegen.