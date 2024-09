Újabb, emberre veszélyes vírust találtak kullancsokban

Új, eddig be nem azonosított vírust fedeztek fel Kínában - írja a LiveScience. A wetland vírusnak (WELV) nevezett kórokozót kullancsok terjesztik és az embereket is megfertőzheti, akár súlyos neurológiai megbetegedést kiváltva.

A The New England Journal of Medicine című folyóiratban közzétett jelentés szerint a WELV vírust először egy kórházi betegnél mutatták ki még 2019 júniusában, akit Jinzhou városában kezeltek.

Fotó: Getty Images

A 61 éves férfinél láz, fejfájás és hányinger jelentkezett körülbelül öt nappal azután, hogy ellátogatott Belső-Mongólia egyik nemzeti parkjába, Észak-Kína autonóm régiójában. Azt mondta az orvosoknak, hogy kullancs csípte meg a parkban. Az antibiotikumok nem enyhítették a férfi tüneteit, ami azt jelzi, hogy a fertőzést nem baktériumok okozták.

A férfi vérében lévő DNS- és RNS-elemzés egy soha nem látott orthonairovírust tárt fel, amelyekről a napokban tettek közzé friss adatokat a tudósok. Hasonló kórokozó áll a a krími-kongói vérzéses láz mögött is, amely kullancscsípésekkel vagy fertőzött emberek testnedveinek való kitettséggel átterjedhet az emberekre, és akár végzetes kimenetelű is lehet.

Halálos betegséget okozhat

Miután a férfi szervezetében kimutatták a vírust, a kutatók a parkból kullancsokat gyűjtöttek, hogy megvizsgálják, milyen arányban fertőzöttek a WELV-el. Több mint 14600 vérszívót szedtek össze, a vizsgált példányok 2 százalékánál tudták kimutatni a vírust.

A WELV-fertőzötteknél olyan általános tünetek jelentkeztek, mint például láz, szédülés, fejfájás, rossz közérzet és hátfájás, valamint hányinger, hányás és hasmenés. A laboratóriumi eredmények sok betegnél szövetkárosodás és véralvadás jeleit mutatták. Laboratóriumi egereken végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy a fertőzés számos szervet, köztük az agyat is elérheti, vagyis a WELV súlyos idegrendszeri fertőzéseket okozhat.