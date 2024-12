Csak így repülhet a világ legmagasabb nője

A repülés egy valóra vált álom. Sokáig azt hittem, ez számomra lehetetlen. Az, hogy mégis repülhettem, egy valóra vált álom. Gyönyörűek odafentről a felhők…

Rumeysa Gelgihas 215 cm magas, így jelenleg ő viseli a világ legmagasabb nője címet. A Guinness-rekorder nemrégiben repülőgépen utazott, ami rendkívül megterhelő volt számára, de így is nagyon élvezte – írta meg a Mirror.

A török webfejlesztő, Rumeysa Gelgihas Weaver-szindrómával – a csontok túlnövekedésével járó ritka genetikai rendellenességgel – él, ami sok mindenben akadályozza. Ennek ellenére a 27 éves fiatal nő eltökélt szándéka, hogy állapota ne akadályozza a teljes élet megélésében. Most például egy londoni utat vállalt be úgy, hogy a repülőgépre hordágyon kellett őt betenni, az utazás ideje alatt pedig végig fekve kellett maradnia. Az erről készült videó hamar elterjedt a neten és már 10 millióan látták. Rumeysa egyébként most repülhetett második alkalommal, először azonban a légitársaságnak ki kellett vennie hat ülést, hogy kényelmesen elférhessen.

Gerincbetegsége miatt Rumeysa nem tud hosszú ideig ülni, és sokszor le kell feküdnie, hogy enyhítse a hátára nehezedő nyomást. Az egyetlen lehetősége tehát az volt, hogy hordágyon utazott, és fekve maradt, amíg Londonba nem értek.

Fizikai korlátaim ellenére imádok utazni. Az energiám 100 százalékos, úgyhogy sok helyre el szeretnék még jutni. Alig várom, hogy új helyeket fedezhessek fel a világ minden táján.