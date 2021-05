COVID-oltás: a nők máshogy reagálnak

A két nem sok mindenben különbözik egymástól. Úgy tűnik, ez az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett védőoltás által okozott tünetek kapcsán is így van. Egy norvég tanulmányban ugyanis 5635 olyan esetet írtak le, ahol oltási reakciókat észleltek az érintettek, és ezek közül 4684-et nők jelentettek - számolt be róla a MedicalXpress.

Az oltási reakciók gyakrabban fordulnak elő a nőknél.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

A nőket érintik inkább a mellékhatások

A portál felhívta a figyelmet arra is, hogy Amerikában az első 13,7 millió beadott dózis 60 százalékát nők kapták, a mellékhatásokat tapasztalt személyek között azonban már 80 százalék volt a hölgyek aránya. Az amerikai metegségmegelőzési központ (CDC) adataiból pedig az is kiderült, hogy a Moderna koronavírus-vakcinájával beoltottak közül 19 személynél alakult ki anafilaxiás sokk, és az összes érintett nő volt. A Pfizer és a Biontech közös fejlesztésű készítménye pedig 47 embernél okozott ilyen súlyos allergiás reakciót, 44 esetben nő volt a szenvedő alany. Az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) pedig azt jelentette, hogy az AstraZeneca oltóanyagával összefüggő vérrögképződéses rendellenességeket is főként nők tapasztalták.

Mi lehet ennek az oka?

A nemek közötti eltérésnek vélhetően az az oka, hogy a nők szervezetéből erősebb immunválasz váltanak ki a védőoltások - mondta Sabra Klein, a Johns Hopkins Egyetem és Kórház immunológusa. Egy másik szakember, Gunnveig Grødeland pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a koronavírus-fertőzés hatására kialakuló antitestes és a sejtes immunválasz is jellemzően a nőknél erősebb.

