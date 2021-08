COVID-19 és a cukorbetegség: van összefüggés?

Mint minden vírusfertőzés, az új típusú koronavírus okozta megbetegedés is ronthatja a már meglévő diabéteszt, de csak átmenetileg - mondta el az RTL Klub Reggeli című műsorában Blatniczky László diabetológus. A szakember szerint azonban a kérdés részletesebb megválaszolásához el kell különíteni a felnőttkori és a gyermekkori diabéteszt.

A koronavírus-fertőzés ronthatja a már meglévő diabéteszt, de csak átmenetileg. Fotó: Getty Images

A felnőtteknél nagyobb lehet a baj

A felnőttkori cukorbetegség esetén a betegnek gyakran már eleve egyéb komplikációi - mondjuk veseműködési zavarai vagy szívproblémái - is vannak, ezért egy ezekre "rátevődő" plusz egészségügyi terhelés, például egyfertőzéskönnyen ronthat az érintett állapotán. Más a helyzet a gyerekek körében. A koronavírus-fertőzés a gyerekeknél jellemzően egyébként is gyorsabban lezajlik, mint a felnőtteknél - nagyjából 4-5 nap alatt. A betegség természetesen ennyi idő alatt is jelentősen felboríthatja a szénhidrát-anyagcserét, de a szülők úgyis pontosan tudják, hogy mi ilyenkor a teendő: több inzulint, illetve más ritmusban kell adni.

Okozhat-e diabéteszt a COVID-19?

A másik fontos kérdés, hogy vajon maga a koronavírus-fertőzés előidézheti-e a cukorbetegség kialakulását. Ezzel kapcsolatban a szakember megemlített egy brit kutatást, amelyben felvetették, hogy 35-40 frissen diagnosztizált diabéteszes gyerek közül 2-nél, egy másik csoportból pedig 3-nál tudták kimutatni a COVID-19 jelenlétét is a cukorbetegség feltárásakor, szoros összefüggést azonban nem találtak a két egészségügyi probléma között. Tehát ezek inkább véletlen egybeeséseknek nevezhetőek - véli a diabetológus.

Ezekre a tünetekre figyeljünk

A cukorbetegség árulkodó jeleiről is szót ejtett a szakember. Mint mondta, az állandó éhség például gyakori tünet, ami arra utal, hogy nem jut el a cukor a sejtekbe. Mivel a sejtjeink éheznek - hiszen nem jutnak hozzá a szükséges kalóriához -, a szervezet elkezdi felélni a zsírkészletét, az érintettek tehát lefogynak. Emellett a magasvércukorszintkövetkeztében a vérünk besűrűsödik, "elsziruposodik", ezért folytonos szomjúságot éreznek a betegek. A páciensek továbbá azt is tapasztalhatják, hogy mindig fáradtak, sebeik pedig lassan gyógyulnak.

