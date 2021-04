COVID-19: a magzatra nem, de a kismamára veszélyes

Maga a várandósság önmagában nem jelent nagyobb veszélyt a megfertőződés szempontjából, ám a koronavírus okozta COVID-19 súlyosabb lefolyású lehet a kismamák esetében, mint a nem várandósoknál - írja a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) legfrissebb hírlevelében. A tapasztalatok szerint főleg a várandósság késői szakaszában alakultak ki a fertőzött kismamáknál súlyos tünetek nagyobb számban. A magyar szakértők megerősítették azt is, miszerint a SARS-CoV-2 vírus a magzatot közvetlenül nem károsítja, ám ha az édesanyánál súlyos tünetek (például légzési elégtelenség) jelentkeznek, akkor a magzata közvetetten veszélybe kerülhet. Indokolt esetben szükségessé válhat a várandósság korai befejezése, mert ez biztosíthatja a legkedvezőbb kimenetelt mind az újszülött, mind az anya számára.

A várandósság kései szakaszában lehet veszélyes a COVID-19. Fotó: Getty Images

Az oltás a babát is védi

Mint az a hírlevélben olvasható, a COVID-19 elleni védőoltások klinikai vizsgálati eredményei nem állnak rendelkezésre elég nagy mintaszámban kismamákra és szoptatós anyákra vonatkozóan, számos más védőoltásról ismert azonban, hogy alkalmazásuk teljesen biztonságos a várandósság és a szoptatás ideje alatt is. Kiemelték, hogy a témában megjelent eddigi tudományos közlemények arról tájékoztatnak, hogy a védőoltást követően várandósokban is megjelennek a vírus ellen védő antitestek, sőt ezek a méhlepényen keresztül a fejlődő magzatba, a megszülető újszülöttbe is átjutnak, védettséget biztosítva neki is.

Mivel az oltást követő súlyos szövődményről, biztonsági kockázatot jelentő tényezőről nem számoltak be, az illetékes egészségügyi szakmai szervezetek jelenleg az mRNS-alapú vakcinák (Pfizer és Moderna) alkalmazását ajánlják várandósság esetén, de várható, hogy a használható vakcinák köre később még bővülni fog. Az első védőoltás a második vagy harmadik trimeszter idején (azaz a várandósság 12. hetét követően) vehető fel, míg a második oltást a baba megszületése után ajánlják. A védőoltás felvétele különösen azoknak a várandósoknak javasolt, akiknek egyéb rizikófaktoruk, alapbetegségük van, vagy munkájuk miatt nagyobb veszélynek vannak kitéve (például egészségügyi dolgozók).

Ajánlott a szoptatás betegen is

A szoptató édesanyák az előírások szerint a szoptatás alatt bármikor felvehetik az első oltást, majd 5 héttel később az ismétlő vakcinát. Az édesanyában termelődő antitestek a csecsemőbe is átjutnak az anyatejjel, így őt is védik. A szakértők szerint a szoptatás folytatása akkor is ajánlott, ha az anyuka aktív COVID-19-beteg. A termelődő antitestek ebben az esetben is átjutnak az újszülöttbe, és bár az anyatejben maga a koronavírus is kimutatható aktívfertőzésesetén, ez nem jelent veszélyt a csecsemőre. Az MTA szakértői arra is kitértek, hogy a koronavírus-fertőzést követően a tünetek elmúltával, illetve a védőoltás után nem szükséges késleltetni a gyermekvállalást, bármikor vállalható várandósság.

