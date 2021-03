Virológus: a várandós nőket is be kellene oltani

A beoltott anyák a babájukat is védik - kattintson a részletekért!

Rusvai Miklós virológus az RTL Híradónak nyilatkozva felhívta a figyelmet arra, hogy a koronavírus jelenlegi, harmadik hulláma már a fiatalabb korosztályt sem kíméli. Míg a koronavírus-járvány kirobbanásakor a szakértők egyöntetűen azt mondták, hogy a SARS-CoV-2 vírus általános kockázata alacsony a terhes nőkre nézve, ez a brit variáns elterjedése óta úgy tűnik, érvényét vesztette. Rusvai Miklós elmondta, jelenleg 20 várandós kismamát kezelnek intenzív osztályon Magyarországon, közülük négyen pedig lélegeztetőgépen vannak. A szakértő kiemelte, bár a koronavírus-fertőzés önmagában nem veszélyes a magzatra, hiszen jelenlegi ismereteink szerint nem jut át a placentán, sajnos a terhességnek ettől még lehet végzetes kimenetele. Az anyák szervezetét ugyanis nagyon igénybe veheti a vírus, a magas láz és a súlyos lefolyású COVID-19 így sajnos akkor is okozhat vetélést, ha a magzatot közvetlenül nem károsítja a koronavírus.

A virológus szerint tehát előbb-utóbb itthon is elkerülhetetlen lesz, hogy megkezdődjön a várandósok oltása is, hiszen a terhes nők nem védettek a fertőződés ellen. "Ne ijedjünk meg, ha a csecsemőkben, kisgyermekekben is ki lehet mutatni a koronavírus ellenanyagát, hiszen ez azt jelenti, hogy az anyai szervezetből a védettség átjutott az újszülöttbe is. Ez egy darabig védi őket a megfertőződéstől" - tette hozzá Rusvai Miklós.

h i r d e t é s

Meglepő módszerrel pusztíthatják el a koronavírust - az eljárás a kismamák számára ismerős lehet. Erről a témáról részletesebben ide kattintva olvashat korábbi cikkünkben.