Koronavírus: pusztító hatással van a nőkre

A túlzott alkoholfogyasztás egy lehetséges, és sajnos gyakori válasz a stresszel való megküzdéskor. Amerikában például a szeptember 11-i terrortámadások vagy a Katrina hurrikán pusztítása után a felnőtt lakosság körében mérhetően megnőtt az alkoholfogyasztás - erről ír témával foglalkozó cikkében a Harvard Health Publishing oldala, párhuzamot vonva a több mint egy éve tartó COVID-19 járvány hatásaival. Az elhúzódó pandémia negatív gazdasági és egészségügyi következményei társadalmi és egyéni szinten is megmutatkoznak: fizikai és lelki megterhelést - tartós stresszt, bizonytalanságot, fájdalmat, veszteséget - hoz sok ember életébe.

A pandémia negatív hatása az élet minden területén megmutatkozik. Fotó: Getty Images

Érzelmileg hogyan a COVID-19 a nőkre?

Az Egyesült Államok nemzeti pandémiás érzelmi hatástanulmánya szerint (National Pandemic Emotional Impact Report) a nők nagyobb arányban küzdenek a koronavírus-járvánnyal összefüggésbe hozható produktivitási zavarokkal, alvási- és hangulati változásokkal, egészséggel kapcsolatos aggodalmakkal és csalódásokkal, mint a férfiak. A 18 évesnél fiatalabb gyerekeket nevelő nőknél nagyobb a szorongók aránya, mint hasonló helyzetű férfitársaiknál, vagy azoknál a nőknél, akiknek nincs kiskorú gyermekük. Mindez leginkább abból adódik, hogy a szokásosnál is nagyobb a nyomás rajtuk, hogy a háztartásvezetés és a gyereknevelés mellett egyéb területeken például a munkában, a gyerekek oktatásában és a családi élet teljes körű menedzselésében is megállják a helyüket. Közben sokaknak egyáltalán nincs lehetőségük rá - vagy csak a közösségi oldalakon, fórumokon -, hogy "kibeszéljék" problémáikat, vagy levezessék a felgyülemlett napi stresszt. Nem meglepő, hogy a világjárvány hatásai a nők alkoholfogyasztási szokásait is befolyásolták.

Az említett hatástanulmány szerint az alkoholfogyasztás, és a túlzott alkoholfogyasztás (egy alkalommal négy vagy több ital) már a világjárvány előtt is emelkedő tendenciát mutatott. 2001-2002 és 2012-13 között 16 százalékkal nőtt az alkoholfogyasztó nők aránya, 58 százalékkal pedig a túlzott mennyiségű alkoholt fogyasztóké (a férfiaknál ez az arány 16 százalék volt). Ami megdöbbentő: Amerikában egy év alatt 84 százalékkal emelkedett a nők körében az alkoholfogyasztási rendellenességek előfordulása.

Ez a pandémia mellett részben az alkoholfogyasztást övező társadalmi normák megváltozásának és az alkoholipar nőket megcélzó marketingkampányainak tudható be - derül ki a tanulmányból. A RAND Corporation nonprofit intézmény témával foglalkozó kutatása is hasonló eredményre jutott: eszerint a világjárvány idején az alkoholt fogyasztó nők körében 41 százalékkal emelkedett azon napok száma, amikor túlzott mennyiséget juttattak szervezetükbe. További kutatások is kimutatták, hogy a COVID-19-cel járó pszichés stressz a nőknél az elmúlt időszakban - általánosságban - növekvő alkoholbevitellel járt.

Az alkohol káros következményei

Számos tanulmány és kutatás bebizonyította, hogy a nagy mennyiségű alkohol rendszeres fogyasztása károsan hat szervezetükre, és olyan betegségek kialakulásához vezethet, mint a magas vérnyomás, az agyvérzés, vagy a különféle daganatos megbetegedések, májbetegségek. Mivel a nők szervezete másképp metabolizálja - vagyis bontja le - az alkoholt, mint a férfiaké, ezért fogékonyabbak az alkohol okozta negatív egészségügyi következményekre. Becslések szerint például az emlőrákos esetek egyharmada megelőzhető lenne, ha a nők nem innának alkoholt, fizikailag aktívak lennének és sikerülne tartósan fenntartaniuk egészséges testsúlyukat.

A rendszeres és túlzott alkoholfogyasztás negatívan befolyásolhatja mentális egészségünket is: súlyosbítja például a meglévő depressziót, a szorongást és az álmatlanságot, rontja a kognitív képességeket (memóriavesztéshez vezethet, koncentrációs zavarokat okozhat). Mentálhigiénés szempontból lelki egészségünk megőrzésének és fenntartásának kulcsa, hogy megtaláljuk a számunkra megfelelő megküzdési stratégiát.

Az egészséges táplálkozás, a rendszeres és pihentető alvás, a napi testmozgás csak a legszükségesebbek. Arra is figyelmet kell fordítanunk, hogy az ajánlott fizikai távolságtartás ellenére társadalmilag ne szigetelődjünk el másoktól: tartsuk a kapcsolatot tágabb családunkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel, online, vagy akár telefonon. Emellett igyekezzünk elkerülni a napi rutinnal járó unalmat. Találjuk meg a szellemi felfrissülés legideálisabb módját, legyen az könyvolvasás, társasjátékozás, filmnézés, vagy gyakorlatilag bármi, ami adott körülmények között szabadon végezhető és mentálisan karbantart bennünket.