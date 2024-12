Bodrogi Gyula kórházban egy ünnepi baleset miatt

A Kossuth-díjas színművész hétfőn éppen vendégségből indult haza, amikor megtörtént a baj – írja a Blikk. A lap telefonon utolérte Bodrogit kedden, aki elmondta, hogy a SOTE baleseti sebészetén fekszik. A baleset egy kivilágítatlan lépcsőn történt. Esés közben megütötte magát, nagy fájdalmai voltak, ezért kellett orvoshoz fordulni. Mint kiderült, csonttörést szenvedett.

A Blikk cikke szerint valószínűsíthető, hogy a színművész két szilveszteri fellépése is elmarad így. Aznap délután és este is színpadra kellene lépnie ugyanis a Karinthy Színházban. Ezenkívül Bodrogi Gyula lemarad egy nagy próbáról is: a Nemzeti Színházban próbálta volna az Esthajnal című zenés játékot december 30-án. Ezzel együtt reméli, hogy arról a darabról nem csúszik majd le a baleset miatt.

Borítókép: MTI/Kovács Attila