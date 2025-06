Bezöldült a Balaton – szakértő az algavirágzásról

Egyes algafajok toxinokat termelhetnek, amelyek allergiás reakciót válthatnak ki az azokra érzékeny embereknél – mondta el az InfoRádióban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ vezető vízhigiénés szakértője. Vargha Márta azonban mindenkit megnyugtat: a Balatonban, a Velencei-tóban és a Tisza-tóban is biztonságosan lehet fürdőzni.

A Balaton vize a napokban zöldes árnyalatot vett fel. Fotó: Getty Images

Az elmúlt napokban a Balaton nyugati részéről algavirágzásról érkeztek hírek. A tó vizének elszíneződését a köznyelvben kékalgáknak nevezett baktériumok elszaporodása okozza. A bejelentők spenótzöld vagy élénkzöld elszíneződésről számoltak be, illetve arról is, hogy csökken a látótávolság a vízben, sőt egyesek habzásra is figyelmesek lettek. A Balaton vizét zöldre színező algavirágzás miatt azonban nem kellett strandot bezárni, a nagy szél pedig mostanra már kitakarította a vizet. A Balatonnál jelenleg nincs a vízminőségét tekintve kifogásolt strand. Ezzel együtt Vargha Márta azt tanácsolja, ne fürdőzzünk olyan vízben, amely elszíneződött vagy nem átlátható.