Európa csaknem felét fenyegeti aszály

Sok napsütésre készülhetünk, de a Dunántúlon esteefelé egy-egy zápor vagy zivatar sem zárható ki. Megélénkülő, olykor erős lökésekkel kísért északnyugati szél mellett 33, 39 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Csütörtökön tetőzik a hőség, délen extrém meleg is lehet, a folyamatos hőterhelés pedig rendkívül nagy igénybevételt jelent. Gyakori lehet a fejfájás, emellett keringési panaszok és vérnyomás-problémák is jelentkezhetnek, fokozódhatnak a gyulladások. A tűző napon fennáll a napszúrás és a hőguta veszélye, nagyon fontos a rendszeres folyadékpótlás. Este északnyugaton görcsös fejfájás is előjöhet. A légszennyezettség közepes, kissé növekszik. A légnyomás gyengén süllyed.

Egészséget befolyásoló hatások:

Megterhelő hőség (Napi középhőmérséklet 25 fok felett várható)