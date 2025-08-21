Augusztus 20: magasból lezuhant egy férfi, és egy szülés is beindult – 160 emberen segítettek a mentők

Az augusztus 20-ai fővárosi rendezvényeken a mentők 160 embernek nyújtottak segítséget az esti órákig – közölte az Országos Mentőszolgálat.
Ez is érdekelhet
Idén is komplex mentési terv alapján hajtották végre az augusztus 20-i tömegrendezvények egészségügyi biztosítását. A mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a Duna pesti és budai oldalának 51 pontjára települtek ki. 160 ember szorult a mentők segítségére: 80-an rosszul lettek, 30 esetben pedig kisebb sérülések miatt volt szükség elsősegélyre. Egy magasból leesett, középkorú férfit a helyszíni életmentő beavatkozásokat követően kritikus állapotban szállítottak kórházba, egy kismamánál pedig a tűzijáték után beindult a szülés, ő szintén kórházba került.