Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
+17° +28°
Nincs front

Augusztus 20: magasból lezuhant egy férfi, és egy szülés is beindult – 160 emberen segítettek a mentők

MTI/HáziPatika.com
Szerző MTI/HáziPatika.com

Számos alkalommal volt szükség a mentők segítségére a nemzeti ünnep fővárosi rendezvényein.

Az augusztus 20-ai fővárosi rendezvényeken a mentők 160 embernek nyújtottak segítséget az esti órákig  közölte az Országos Mentőszolgálat.

Ez is érdekelhet

Tűzijáték a Duna felett.
Idén is tűzijátékkal zárult a nemzeti ünnep. Fotó: Getty Images

Idén is komplex mentési terv alapján hajtották végre az augusztus 20-i tömegrendezvények egészségügyi biztosítását. A mentőegységek a fővárosi tűzijáték idején a Duna pesti és budai oldalának 51 pontjára települtek ki. 160 ember szorult a mentők segítségére: 80-an rosszul lettek, 30 esetben pedig kisebb sérülések miatt volt szükség elsősegélyre. Egy magasból leesett, középkorú férfit a helyszíni életmentő beavatkozásokat követően kritikus állapotban szállítottak kórházba, egy kismamánál pedig a tűzijáték után beindult a szülés, ő szintén kórházba került.

Kvíz: felismered egy kis képrészletből a testrészeket?

Hotel Caramell Premium Resort****superior nyereményjáték

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!

mentők OMSZ Országos Mentőszolgálat Augusztus 20. vészhelyzetek

Olvasd el aktuális cikkeinket!

Még több cikk
Orvosmeteorológia
Fronthatás: Nincs front
Maximum: +28 °C
Minimum: +17 °C

Nagyobbrészt felhős égre számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, a délkeleti országrészben valószínű a legtöbb napsütés. Északkeletről kora délelőtt levonulnak a zivatarok, közben délnyugat felől csapadéktömbök érkeznek, amelyből többnyire gyenge intenzitású, csepergő eső előfordulhat. Délutántól előbb az ország északnyugati felén képződhetnek egyre több helyen délnyugatról északkelet felé mozgó záporok, zivatarok, késő délutántól, estétől pedig már az Alföldön is kialakulhatnak. A zivatarokat felhőszakadás kísérheti, elsősorban a déli megyékben heves zivatarok is előfordulhatnak. A jellemzően délies szél csak zivatarok körül lehet erős vagy viharos. A legmagasabb nappali hőmérséklet tág határok, 23 és 36 fok között alakul. Az Alpokalja egyes részein és Észak-Borsodban lesz a legenyhébb, míg a Dél-Alföldön a legmelegebb az idő. Késő estére 17 és 24 fok közé hűl le a levegő. Még egy jó hír az érzékenyebbeknek: nem jelentkezik fronthatás.

Részletes adatok és előrejelzés
Partnerünk a

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Hogy érzed most magad fizikailag?

Teljesen hulla vagyok Teljesen hulla vagyok
Voltam már jobban is Voltam már jobban is
Átlagos formában vagyok Átlagos formában vagyok
Jól vagyok Jól vagyok
Kirobbanó formában vagyok Kirobbanó formában vagyok

Hogy érzed magad?

Kirobbanó formában vagy? Válaszd ki a lelki- és testi állapotodhoz illő emojit és nézd meg térképünkön, hogy mások hogy érzik magukat!

Milyen most a lelkiállapotod?

Letargikus vagyok Letargikus vagyok
Magam alatt vagyok Magam alatt vagyok
Kiegyensulyozott vagyok Kiegyensulyozott vagyok
Jókedvű vagyok Jókedvű vagyok
Majd kiugrok a bőrőmből Majd kiugrok a bőrőmből

Hogy érzed magad?

Legjobban:
Legrosszabbul:
Kezdjük újra