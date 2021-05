AstraZeneca-vakcina után Pfizer? Ilyen hatása van

Az IgG antitestek mennyisége 30-40-szer volt nagyobb azoknál az embereknél, akik az AstraZeneca COVID-19 elleni vakcinája után a Pfizer és a BioNTech közös készítményét kapták meg második oltásként, szemben a kontrollcsoporttal, amely tagjainak csak egy adag AstraZeneca-oltást adtak be. A spanyol III. Károly Orvostudományi Intézet kutatói által készített, Combivacs elnevezésű kutatás előzetes eredményei szerint a semlegesítő antitestek mennyisége hétszeresére nőtt a Pfizer-dózis után, ami jelentősen nagyobb, mint a második AstraZeneca-vakcina beadása utáni duplázódás.

Biztonságos és igen hatásos a két vakcina kombinálása.

Mi a helyzet a mellékhatásokkal?

Egy korábbi angol tanulmány előzetes eredményei azt mutatták, hogy akik egy Pfizert és egy AstraZenecát kaptak - bármilyen sorrendben -, azok valamivel nagyobb valószínűséggel számoltak be enyhe vagy közepes tünetekről - köztük fejfájásról és hidegrázásról -, mintha azok, akik ugyanabból a koronavírus-vakcinából kapták mindkét dózist. A spanyol kutatás résztvevőinek azonban most mindössze 1,7 százaléka számolt be komolyabb mellékhatásokról, pontosabban fejfájásról, izomfájdalomról és általános rossz közérzetről - mondta el Magdalena Campins, a kutatás egyik vezetője. "Ezek nem olyan tünetek, amelyeket súlyosnak tekinthetnénk" - összegezte a tapasztalatokat. Az immunválaszról szóló adatok a következő hónapokban várhatók.

Ez sokak problémáját megoldhatja

A spanyol vizsgálatot egyébként azért indították el, hogy megtudják, mi lehet a legjobb eljárás, miután az AstraZeneca új típusú koronavírus elleni vakcinájának felhasználását a 60 év felettiekre korlátozták a fiatalabb embereknél felmerülő igen ritka mellékhatás, a vérrögképződés miatt. A korlátozás miatt bizonytalanság alakult ki, hogy azok a fiatalabbak, akik már kaptak egy dózis AstraZenecát, felvehetnek-e egyáltalán még egy adag oltást, bármelyik típusból. "A mai eredmények alapján támogatható az első AstraZenecát kapó emberek második oltása a Pfizerrel, de a döntés nem a kutatókon áll" - közölte Jesus Antonio Frias, a III. Károly Intézet klinikaigazgatója.

