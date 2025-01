Anonim alkoholista csoportok – íme az elérhetőségek országosan

Az Anonim Alkoholisták az Egyesült Államokban alapított, világszerte elterjedt szervezet, amely a sorstársak bevonásával segíti az érintetteket a leszokásban. Magyarországon is számos csoporthoz lehet csatlakozni, amelyek egy felépülési programmal segítenek megszabadulni a káros szenvedélytől. Ráadásul már nem csak maguk az alkoholfüggők, hanem családtagjaik, barátaik is részt vehetnek a programban.

"Az Anonim Alkoholisták olyan emberek közössége, akik megosztják egymással tapasztalataikat, erejüket és reményüket azért, hogy megoldhassák közös problémájukat és segíthessenek másoknak felépülni az alkoholizmusból" – írja honlapján a szervezet.

Sötét és kétségbeejtő úton mentünk végig, mire rájöttünk, hogy saját erőnk és akaratunk nem tud józanul tartani minket

– fogalmaznak.

Hazai A.A. csoportok

A budapesti gyűlések helyszínei gyakorlatilag az egész fővárost lefedik, így akármelyik kerületben is laksz, találhatsz a lakóhelyedhez közeli helyszínt. Az elérhetőségeket ide kattintva találhatod meg. A fővárosi mellett az ország számos más pontján szerveznek A.A. csoportgyűléseket Ajkától Zalaegerszegig. Ezen felül 7 határon túli magyar nyelvű csoport is működik, sőt, online gyűlésekhez is van lehetőség csatlakozni.