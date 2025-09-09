Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Szándékosan mérgezhette meg betegeit, hogy újraélesztési képességeivel henceghessen

Illés Attila
Szerző Illés Attila

A francia aneszteziológust azzal vádolják, hogy szándékosan idézett elő szívleállást műtétek közben, hogy aztán újraélesztő képességeivel vághasson fel. Ez nem mindig sikerült, a 30 érintett betegből 12 meghalt.

Frédéric Péchiert, az 53 éves francia aneszteziológust azzal vádolják, hogy szándékosan mérgezett meg betegeket, leállítva a szívműködésüket. A 2008–2017 közötti időszakban 30 embernél (közöttük kisgyermekeknél) idézett elő így életveszélyes állapotot, 12-en meghaltak. Most bíróság elé kell állnia - írja a Guardian.

A vizsgált, csaknem tízéves időszakban több különös szívmegállás is történt azokban a klinikákban, amelyekben Péchier is dolgozott. A beszámolók szerint Péchier rendszeresen az elsők között lépett közbe ezekben az esetekben, hogy aztán minél látványosabban megpróbálja megmenteni a beteget. Emiatt a klinikákon valóságos sztárnak tartották, munkáját pedig igen nagyra becsülték.

műtét, orvosok
Fotónk illusztráció, forrás: Getty Images

Úgy tűnik azonban, hogy a szívmegállások nem véletlenül alakultak ki, azokat az altatóorvos idézhette elő. A vádirat szerint azért veszélyeztethette ilyen módon a betegek életét, hogy felvághasson kollégái előtt az újraélesztési képességeivel. A legfiatalabb beteg, akinél életveszélyes állapotot idézett elő, egy négyéves gyermek volt (akire a vádiratban Teddy néven utalnak): őt egy rutin mandulaműtét során kétszer is újra kellett éleszteni, szerencsére túlélte az esetet. A legidősebb áldozata pedig 89 éves volt.

Az eset kivizsgálása 2017-ben indult és rendkívül nagy visszhangot keltett az orvosi szakmában. Péchier azóta sem gyakorolhatta a hivatását, bár 2023-ban feltételesen újra engedélyezték számára a munkát, de páciensekkel nem érintkezhetett. Az altatóorvos tagadja a vádat, a tárgyalás előtt úgy nyilatkozott: egyértelmű bizonyítékokkal rendelkezik az ártatlanságát illetően, és szerinte „minden kártyát az asztalra kell tenni” annak érdekében, hogy az igazságra fény derüljön. Hozzátette: megérti a családok fájdalmát, de nem vállalja a felelősséget a szenvedésükért, illetve az áldozatok haláláért. Ha bűnösnek találják, életfogytiglani börtönbüntetés vár rá.

újraélesztés sebkezelés bíróság emberölés

