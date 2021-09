A COVID-19 ebben már utolérte a spanyolnáthát

Egy évszázada az Egyesült Államok népessége csupán a harmada volt a mainak, ami azt jelenti, hogy az influenza lakosságszámhoz viszonyítva halálosabb volt, mint az új koronavírus (SARS-CoV-2). A COVID-19 okozta válság azonban önmagában is hatalmas tragédia, tekintettel mindenekelőtt arra, hogy a tudományos ismeretek hihetetlenül fejlődtek az elmúlt száz évben, ugyanakkor a mostani járványban nem használták ki az elérhető vakcinák nyújtotta maximális lehetőségeket.

A COVID-19-nek már annyi a halottja az Egyesült Államokban, mint a spanyolnáthajárványnak volt. Fotó: illusztráció, Getty Images

A COVID-19 is szezonális náthává szelídülhet

Ősszel kettős járvány jöhet: a koronavírus mellett a szezonális influenza is komoly gondot okozhat.

Lehetséges, hogy a spanyolnáthához hasonlóan a koronavírus sem tűnik el teljesen a hétköznapokból. Ehelyett a tudósok abban bíznak, hogy közepes szezonális probléma lesz, amikorra az emberek immunrendszere megerősödik a védőoltások és az ismételt fertőzések révén. Ez azonban időbe telhet. "Reméljük, hogy olyan lesz, mint a nátha, de erre nincs garancia" - fogalmazott Rustom Antia, az Emory Egyetem biológusa, aki szerint ez az optimista forgatókönyv néhány év múlva megvalósulhat. Egyelőre viszont a világjárvány továbbra is határozott nyomás alatt tartja az Egyesült Államokat és a világ többi részét.

Míg a delta variáns okozta új fertőzések feltehetően elérték a csúcspontot, a halálesetek az Egyesült Államokban meghaladják napi átlagban az ezerkilencszázat, ami március óta a legmagasabb szint, a járvány kezdete óta pedig több mint 676 ezer igazolt halálos áldozata volt a COVID-19-nek a Johns Hopkins marylandi egyetem kedd délutáni adatai szerint, bár a tényleges szám feltehetően ennél magasabb. A tél a járvány újabb belobbanását hozhatja, a Washingtoni Egyetem modellezése szerint további százezer amerikai halhat meg a betegségben január elsejéig.

"Minden világjárvány véget ér"

Az 1918-19-es influenza-világjárványnak világszerte 50 millió halálos áldozata volt, miközben a világ népessége a mostani negyedét tette ki. A COVID-19-betegségbe kedd délutánig 4,7 millióan haltak bele a világban. A spanyolnátha amerikai halálos áldozatainak száma durva becslés, tekintettel a korszak pontatlan statisztikai módszereire, illetve arra, hogy nem voltak tudományos ismeretek a betegség okának megállapítására. A 675 ezres adat az amerikai Betegségellenőrző és Megelőző Központtól (CDC) származik.

A COVID-19 gyengülhet, amint a vírus fokozatosan mutálódik, és egyre több ember immunrendszere alakít ki védettséget ellene. Az oltás és a lezajlottfertőzésaz immunrendszer felkészítésének két legfőbb eszköze. Ezen felül az anyatejjel táplált gyermekek is kaphatnak bizonyos védettséget az anyjuktól. Hasonló történt a H1N1 influenzavírussal, a spanyolnátha-járvány okozójával is: túl sok védett emberrel találkozott, és a mutáció révén feltehetően meggyengült. A H1N1 jelenleg is kering a világban, de győzött a fertőzöttség és a védőoltás révén megszerzett védettség. Jelenleg az éves influenza elleni védőoltás megvéd a H1N1 és több más influenzavírus-törzs ellen. Az influenzának évente 12 ezer és 61 ezer közötti amerikai esik áldozatául, de általában véve szezonális és kezelhető probléma.

A COVID-19 előtt az 1918-19. évi spanyolnáthát tekintették az emberiség történelmének legpusztítóbb világjárványának. Egyelőre nem tudni, hogy mostani járvány végzetesebbnek bizonyul-e majd - mutatott rá az amerikai hírügynökség. "Tudjuk, hogy minden világjárvány véget ér" - fogalmazott Jeremy Brown, a Nemzeti Egészségügyi Intézet sürgősségi kutatások igazgatója, egy influenzáról szóló könyv szerzője. "Rettenetes dolgokat tudnak végezni, amíg tombolnak" - jegyezte meg. A COVID-19 kevésbé halálos is lehetett volna az Egyesült Államokban, ha gyorsabban oltják be az embereket, "és még mindig van lehetőségünk (az oltáshoz) fordulni" - mondta Brown. "Gyakran elfeledkezünk róla, milyen szerencsések vagyunk, hogy ezek a dolgok a rendelkezésünkre állnak" - tette hozzá

A koronavírus lassabban mutálódik, mint az influenzavírus, így több konkrét célpontot nyújt a védőoltáshoz - mutatott rá Marie Kimball, a Washingtoni Egyetem nyugalmazott járványügyi professzora. Azoknak, akik inkább a fertőzéstől remélik a védettséget, mint az oltástól, Kimball azt üzente: "az a baj, hogy a védettség megszerzéséhez túl kell élni a fertőzést. Egyszerűbb felvenni az oltást".

Az 5-11 éves korosztályban is hatékony és biztonságos az új típusú koronavírus ellen kifejlesztett Pfizer-BioNTech-oltás - jelentette be az egyik gyártócég.