Azt hisszük, minket nem tudnak átverni

Az erőteljes gomolyfelhő-képződés és fátyolfelhők mellett többórás napsütés várható. Több helyen kell esőre, záporra, zivatarra számítani, főleg északkeleten helyenként heves zivatar is kialakulhat. A délután második felében a déli tájakon már kisebb eséllyel és számban valószínű csapadékgócok kialakulása. A délnyugati szél zivataroktól függetlenül is megerősödik, de zivatarok környezetében viharos széllökésekre is számítani kell. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 20 és 25, a délkeleti, keleti tájakon 26 és 30 fok között alakul. Késő estére 15 és 21 fok közé csökken a hőmérséklet. Napközben egy hidegfront érkezik, ami komolyabb lehűlést ugyan nem hoz, a szél ugyanakkor csökkenti a hőérzetet.