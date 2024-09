A kocsmába indult, hét napig nem talált ki a vadonból

Paul Conway egyedül indult el egy korsó ingyen sörért, amelyet azoknak ajánlanak fel, akik a sziklás terepen keresztülvágva képesek eljutni az Invernie félszigeten található Old Forge kocsmáig. Küldetése azonban hosszabbra sikerült, mint azt előre gondolta: az ex ejtőernyős katona ugyanis hét napon át bolyongott a zord skót felföldön – számolt be a furcsa esetről az Independent.

Az út felénél tévedt el teljesen

Miután Paul jó ideig nem jelentkezett be a 48 kilométeres, ezer méteres hegycsúcsok között vezető túráról, a családja riadót fújt. Fia, Chris Conway szívhez szóló kérést tett közzé a Facebookon. Arra kérte apja egykori ejtőernyős bajtársait, hogy segítsenek megtalálni őt „élve vagy halva”.

A felhívásra több tucat önkéntes jelentkezett, akik skót rendőrökkel és hegyimentő kutyákkal együtt vállvetve keresték az eltűnt ex katonát. Végül nagyjából a kocsmába vezető út felénél találtak a férfira, akit kórházba szállítottak hogy megvizsgálják. A rendőrség tájékoztatása szerint Paul nem sérült meg és épségben, egészségben térhetett haza.

Tárt karokkal és egy ingyen sörrel fogjuk fogadni, ha legközelebb épségben megérkezik, ahogy bárki mást is. Szeretjük azt hinni, hogy a kocsmánk megéri az utat

– tette közzé az eseményt követően a kocsma vezetése.