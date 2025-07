Budapesten is automatikusan megkapják a 80 év felettiek a Gondosóra, hamarosan meg is kezdik a mintegy 45 ezer készülék kézbesítését a fővárosban – jelentette be Juhász Roland, a Gondosóra program felügyeletéért és megvalósításáért felelős Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Hamarosan Budapesten is megkezdik a 80 év felettieknek a Gondosóra direkt kézbesítését. Fotó (illusztráció): Getty Images

Sokan nem igénylik a Gondosórát, pedig járna nekik

Már egyébként a 318 kormányablakban lehet Gondosórát igényelni. Ez a technikai eszköz egy olyan lehetőség, amely megkönnyíti az idősekről való gondoskodást. Budapesten például mintegy 418 ezer 65 éven felüli ember él, aki jogosult a Gondosórára, eddig viszont még csak 127,5 ezren regisztráltak a programba.

Vagyis csupán a jogosultak kevesebb mint harmada rendelkezik azzal készülékkel, amely egyébként jár neki. Ezt az arányt próbálják javítani egyebek mellett azzal, hogy a 80 év felettieknek igénylés nélkül, közvetlenül kiszállítják az eszközt. A közeljövőben Budapesten 45,5 ezer időshöz jut majd el a készülék, így 173 ezerre nő majd a regisztráltak száma a fővárosban.

Amióta eldöntötték, hogy a leginkább rászoruló, 80 év felettiek előzetes igénylés nélkül is megkapják a készüléket, már az ország nagy részén kézbesítették is a postások a Gondosórát. Kedden pedig Budapesten is megkezdték ezt. Az adatok szerint a megyék több mint felében 80 százalék felett volt az átvételi arány.

Erre kell figyelni az óra használatakor

Fontos, hogy a Gondosórát az átvétel után aktiválni kell, valamint gondoskodni kell arról is, hogy folyamatosan fel legyen töltve a készülék. A programnak egyébként már csaknem 900 ezer felhasználója van, és eddig több mint 60 ezer életmentéshez járult hozzá. A nap 24 órájában elérhető diszpécserközpont pedig több mint félmillió egyéb esetben nyújtott segítséget. Ez az eszköz tehát az idősek „digitális őrangyala” lehetne a mindennapi életben.