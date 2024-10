10-ből csak 1 gomba ehető – hívta fel a figyelmet a Nébih

A gombaszezon kezdetével ugrásszerűen megnövekedtek a megbetegedések is: most tízszer annyi embert érint a gombamérgezés, mint pár héttel korábban – hívja fel a figyelmet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A Nébih azt üzeni a gombagyűjtőknek, hogy

fogyasztás előtt minden esetben mutassák be gombaszakértőnek, amit találtak.

Bármilyen gombát is szedsz, vizsgáltasd be, mielőtt megeszed! Fotó: Getty Images

Nem csak a mérgező gomba okozhat gondot

Ilyenkor legtöbben a hegyekben keresnek gombát, ahol nagy számban jelentek meg az ehető és a mérgező gombafajok. A legtöbb mérgezési esetért felelős két faj jelenleg a nagy döggomba és a világító tölcsérgomba. A galócák közül szinte minden faj megtalálható: a gyilkos galóca, a légyölő galóca, a párducgalóca, a citromgalóca, de más mérgező nemzetségek fajai is nagy számban fordulnak elő az erdőkben, például a susulykák vagy a fakógombák.

A gombaszakellenőri vizsgálat életeket menthet! Kulcsfontosságú, hogy ne fogyasszunk, és ne is ajándékozzunk ellenőrizetlen gombát! Szintén jó tudni, hogy a gombaszezonban nem csak a mérgező fajok okoznak problémát, hanem a helytelenül elkészített és tárolt gombás ételek is.

Gyilkos galócából készített rántottát az az asszony is, akiről az RTL számolt be a minap. A nő – aki a helyiek szerint egy házalótól vette a gombát – most májátültetésre vár.