Veszélybe került a beteg gyerekek táboroztatása

Az érintett gyerekek speciális ellátást igényelnek, más táborokban nem fogadják őket, vagy a szülők nem engedik őket olyan közegbe, ahol nem biztosított számukra a szakszerű ellátás. Ezért lenne fontos, hogy idén is részesei lehessenek a balatonfenyvesi tábori élményeknek. Az alapítvány bankjának védelmi rendszerét azonban ismeretlen tettes feltörte, a folyószámlán tartott, sokévnyi támogatásból összegyűlt 16 millió forintot pedig két részletben átutalta egy másik számlára. A rendőrségi és a banki vizsgálat jelenleg is folyamatban van, ennek időtartama bizonytalan. A jelenlegi helyzetben tehát – finanszírozási háttér hiányában – veszélybe került az idei táboroztatás lehetősége – mondta el honlapunknak Dr. Blatniczky László, a JDH Alapítvány elnöke, a Budai Gyermekkórház diabetológus főorvosa.

A fenyvesi tábor csapata 2022 nyarán. Fotó: JDH

„Azért csinálom, mert amit én kaptam gyerekként – tudást, szeretetet – azt szeretném továbbadni és megtanítani a gyerekeknek, hogy még ha mások is, mint a társaik, fogadják el magukat olyannak, amilyenek” – emelte ki Budai Martin, aki 9 éve segíti a cukorbeteg gyerekek táboroztatását. Szerinte nagyon fontos, hogy minden beteg érezze: nincs egyedül a problémájával. Martin a boldog, csillogó szemű gyerekek láttán mindig azt érzi: van értelme annak, amit csinál.

Más táborokban nem nyaralhatnak

A Juvenilis-Diab-Help (JDH) Alapítvány önkéntesei több mint harminc éve minden nyárra megszervezik azt a tábort, ahol ötven-hatvan 1-es típusú diabétesszel élő gyerek tölthet el egy felejthetetlen hetet a Balaton partján, a II. kerületi önkormányzat üdülőjében. Ezek a gyermekek nagyon nehéz helyzetben vannak abból a szempontból, hogy speciális étrendet és egyedi inzulinkezelést igényelnek, amit máshol nem tudnak nekik biztosítani. „Ez egy edukációs tábor, ahol megtanítjuk nekik, hogyan érhetik el, hogy vércukorszintjük a normál tartományban mozoghasson. Szakápoló, dietetikus és pszichológus is foglalkozik a gyerekekkel, akik minden nap oktatáson vesznek részt” – mondta el honlapunknak Dr. Nagy-Szakáll Zsuzsanna házi gyermekorvos, aki az alapítvány képviselője, és táboroztatóként, tábororvosként, majd táborvezetőként járta végig a ranglétrát. A gyermekdiabetológus tapasztalatai szerint a gyerekek sokat profitálnak a táborban eltöltött egy hétből, mert ezalatt jelentősen javul a vércukorszintjük, amit az azt követő hónapokban is nagyjából tartani tudnak. Természetesen – tette hozzá – az együtt töltött egy hétbe a kezelés, az önmenedzselés mellett sok minden más is belefér: rengeteg sportprogram, vetélkedő, társasjáték, kézművesség is vár a résztvevőkre.

A gyerekekkel a nyári táborban olyan edukátorok foglalkoznak, akik amellett, hogy maguk is diabéteszesek, egy edukátorképző tanfolyamot is elvégeztek, így minden tudásuk megvan azzal kapcsolatban, hogy milyen speciális ellátást igényelnek a cukorbeteg fiatalok. Ők egyébként életkorban is közelebb állnak a táborozókhoz, így sokkal jobban elfogadják tőlük a tanácsokat, mint az orvosi rendelőben egy idősebb kezelőorvostól. Ráadásul olyasmit is meg mernek tőlük kérdezni, amit mástól esetleg nem.

A táborhely a Balaton partján van, így a gyerekek minden nap megmártózhatnak - természetesen csak felnőtt kísérettel. Fotó: JDH

Hogy a betegség ne pallosként lebegjen felettük

Az alapítvány táborszervező csapata egy összetartó közösség, legtöbben közülük hosszú évek óta el sem tudják képzelni a nyarat a balatonfenyvesi tábor nélkül. Mindannyian önkéntesen végzik ezt a munkát, ami számukra sokkal inkább egyfajta lelki feltöltődés, és az év többi részében muníciót ad a mindennapok kihívásaihoz. Itt táborozók és táboroztatók is ugyanazzal küzdenek: egy betegséggel, ami külső szemlélőnek láthatatlan, ám az élet számos területén okozhat nehézségeket.

Most, a hosszú évek során összegyűjtött pénz eltűnésével ez az egy hét került veszélybe.

Hajós Tamás diabétesz edukátor, aki a JDH Alapítvány tagjaként 22 éve vesz részt nyári gyerektáborok szervezésében. Érintettként ő maga is rengeteg segítséget kapott az alapítványtól, amikor szülei szembesültek a diagnózissal, ezért – mint mondja – számára a rengeteg tábori teendő már olyan természetes, mint a levegővétel. „Az edukátorok célja, hogy minél több cukorbeteg gyerek átélhesse azt, amit legtöbben ők maguk is. Egy hetet, amikor a diabétesz nem pallosként lebeg a fejük fölött, sokkal inkább egy kapcsolódási pont, ami akár életen át tartó barátságoknak lehet az alapja” – fogalmazott.

Minden gyerek szeretne tartozni valahová, nincs ez másképp az egyes típusú diabétesszel élő fiatalok esetében sem. Nagy segítséget nyújtottak ehhez nekem ezek a gyerektáborok, melyekkel életre szóló élményeket és barátságokat kaphattam – mesélte honlapunknak Szalkai Zsolt, aki ott volt már a legelső JDH táborban 1991-ben, majd azt követően minden alkalommal 18 éves koráig. Szerinte az ilyen típusú táboroztatás sok gyermek jövőképét alapozhatja meg és a diabétesz kapcsán felmerülő társadalmi szocializációban is segít.

Nem ritka, hogy életreszóló barátságok köttetnek a Balaton partján. Fotó: JDH

Cél, hogy a gyerekek és szüleik megbirkózzanak a diagnózissal

A JDH Alapítványt 1991-ben hozták létre azzal a céllal, hogy támogassák a gyermek- és fiatalkori, (inzulinfüggő) 1-es típusú cukorbetegek oktatását, korszerű kezelését és gondozását. Tagjai felvilágosító, egészségnevelő tanfolyamokat, táborokat és továbbképzéseket szerveznek, hogy segítsék a diabétesszel élő fiatalok önmenedzselését a szövődmények elkerülése érdekében, illetve támogassák társadalmi beilleszkedésüket is.

Kérlek, ha van rá lehetőséged, segítsd te is az alapítvány munkáját, hogy a cukorbeteg gyerekek idén is eltölthessenek egy felejthetetlen hetet a Balaton partján.



JDH Alapítvány

számlaszám: 65100149-10014138

Kérünk, adód 1 százalékával támogasd a diabéteszes gyerekek nyári táboroztatását!

Juvenilis Diab Help

19668356-1-41

A legfrissebb tartalmainkért kövess minket a Google Hírekben, Facebookon, Instagramon, Viberen vagy YouTube-on!