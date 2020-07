Várják külföldön a magyar turistákat

Szlovénia büszke arra, hogy nemzetközi viszonylatban is rendkívül sikeresen és gyorsan kezelte a koronavírus miatt kialakult válsághelyzetet - mondta Borut Pahor szlovén köztársasági elnök. Hozzátette,és gyönyörű ország, amely várja a magyar turistákat. Megemlítette továbbá, hogy tudatában vannak annak, hogy a koronavírus-járványnak egy második hulláma is várható, de bíznak benne, hogy érzékenyebben állunk a kérdéshez, és annak szem előtt tartása, hogy a válságnak nincs vége, hozzájárul ahhoz, hogy a második hullámmal is sikeresen és gyorsan szembe tudjanak nézni. A szlovén elnök kiemelte, Magyarország és Szlovénia is rendkívül sikeres volt a krízishelyzet kezelésében.