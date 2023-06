Durván elszálltak a külföldi nyaralás költségei

Dél-Szicíliában a kiemelt nyaralási időszak augusztusban van, ilyenkor érkezik a legtöbb turista, és ilyenkor emelkednek leginkább az árak is. Augusztus elején egy apartman egy hétre egy négyfős családnak akár több mint 1000 euróba is kerülhet – mondta az RTL Klub Fókuszának az Olaszországban élő Szalai Nóra. Szerinte több mint 20 százalékkal drágultak a szükséges kiadások a tavalyihoz képest. Ez nagyjából azt jelenti, hogy 800 euróval kerül többe a vakáció egy négyfős családnak – magyarázta. Szerinte az árak miatt az utazók többsége két-három nappal megrövidíti a vakációt, hogy ugyanakkora költségből tudjanak gazdálkodni, mint tavaly.

Rendesen meg kell fizetni a nyugalomért. Fotó: Getty Images

Covid, háború, gazdasági válság

Ha valaki most tervezi a nyaralását külföldre, mindenképpen alaposan körül kell néznie, és azzal számolhat, hogy akár 15-20 százalékkal is többet kell majd költenie, mint a tavalyi év hasonló időszakában – mondta el a műsorban Kiss Róbert Richárd turisztikai szakértő. Hasonló tapasztalatai vannak Termes Nórának, az IBUSZ Kft. hálózati és marketing igazgatójának is. Szerinte minden drágább lett: a repülőjegy és a kinti szálláshelyek is. Emiatt ők is 15-20 százalékos áremelkedéssel számolnak a csomagajánlataikra.

A KSH adatai szerint tavaly a magyarok külföldi utazásainak száma meghaladta a 18 milliót, és több mint 1000 milliárd forintot költöttek ezeken.

Szakértők szerint az áremelkedés fő oka a többi között még mindig a koronavírus-járvány utóhatásaiban keresendő: a korábbi korlátozások miatt sok szálláshely vagy szolgáltató komoly veszteséget szenvedett el, ezt próbálják most kompenzálni. Az orosz-ukrán háború miatti gazdasági nehézségek és az infláció pedig tovább emelték a költségeket.

