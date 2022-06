Elkészült a Balaton lángostérképe

Jó szezonra számítanak a balatoni vendéglátósok, az árak azonban itt is jelentősen megemelkedtek – derült ki a csodalatosbalaton.hu lángos-körképéből. A portál 30 Balaton környéki települést járt be, hogy kiderítse, mennyivel kell idén többet fizetni a népszerű strandételért.

Több helyen is 1500 forint egy sajtos-tejfölös

A legtöbb helyen a 2021-es árakhoz képest 20-30 százalékos áremelésről számoltak be az árusok, és azt is elmondták, hogy a következő hetekben még lehet, hogy szükség lesz további áremelésre a napi szinten növekvő alapanyag árak miatt. Nagy gondot okoz a munkaerőhiány is, ami miatt idén több balatoni étterem csökkentett nyitvatartási idővel működik.

A tavalyi évhez képest 20-30 százalékkal többet kell fizetnünk a lángosért. Fotó: getty Images

A térképre vitt adatok szerint a legnépszerűbb helyszeneken már a sima lángos ára is elérte, sőt helyenként át is lépte az 1000 forintot. A legtöbbet Balatonberényben kérnek el egy lángosért (itt a sima már 1050 forint volt), de Siófokon, Zamárdiban, Balatonbogláron, Csopakon és Balatonfűzfőn is 1000 forintot kell adni a darabjáért. A sajtos-tejfölösért a legtöbb helyen 1400-1500 forint körüli összeget kérnek el, de ha más extrákat is kérnénk rá, még mélyebben a zsebünkbe kell majd nyúlnunk.