Újra járhatnak ezzel a gerincsérült betegek

Tamás egy autóbalesetben sérült meg súlyosan tavaly, a karambolt követő hónapokat pedig kómában töltötte. Bár felébredt, a végtagjait nem tudta többé mozgatni, így azzal a szörnyű hírrel kellett megbirkóznia, hogy az életét kerekesszékben éli majd le. Állapotán azonban a legmodernebb technológiával próbálnak segíteni: májusban lehetőséget kapott arra, hogy részt vegyen egy kísérleti fázisban lévő, mozgást segítő váz (úgynevezett exoszkeleton) tesztelésében. A Budapesten megrendezett Digital Health Summit nevű digitális egészségügyi fórumon Tamás már ennek a váznak - valamint az azt üzemeltető szakembernek - a segítségével tehetett meg néhány lépést. Az amerikai Ekso Bionics és a Vodafone csoport összefogásának köszönhetően a közeljövőben bénult emberek tucatjainak mozgását segíthetik hasonló készülékek.

Katonai fejlesztésből a gerincsérültek kezeléséig

Az Ekso Bionicsot 2005-ben alapították az Egyesült Államokban, és a kezdetben elsősorban katonai célú exoszkeletonok kifejlesztésével, illetve gyártásával foglalkoztak. Ezek olyan mesterséges külső vázak, amelyek segítik a katonák mozgását, nagyobb súlyokat tudnak velük emelni, illetve hosszabb ideig cipekedni anélkül, hogy elfáradnának. A HULC néven megvalósult első tesztpéldány nagy sikert aratott, és a technológia rövid úton eljutott az egészségügyi felhasználáshoz is.

Tamás az exoszkeleton segítségével újra a saját lábára állhatott. Fotó: Vodafone Magyarország

"Képzelt el, hogy 10-20 éve a kerekesszékedbe vagy kötve, majd egyik napról a másikra a saját lábadra állhatsz, önállóan mozoghatsz. Sok ember a könnyeivel küzdve tette meg hosszú idő után az első lépéseit" - mondta el a konferencián Stephan Aderhold, az Ekso Bionics Germany alelnöke. Persze ez inkább csak a közeljövő technológiája, a közellátásban ezek az eszközök sajnos még nem elérhetőek, egyelőre Budapesten, illetve Pécsen folynak vele kísérletek. A jövőben azonban kisebb, kompaktabb és főként olcsóbb lehet ez a technológia, a fejlesztők szerint hamarosan a ruha alatt, észrevétlenül is hordhatják azokat.

Az eszköz a stroke, a gerincsérülés, a szklerozis multiplex és a fejet ért traumák utáni rehabilitációt gyorsíthatja fel és teheti sokkal egyszerűbbé. Nagy előnye, hogy üzemeltetéséhez elegendő egyetlen terapeuta is, míg a hagyományos rehabilitáció során egyetlen beteggel 3-4 gyógytornásznak kell foglalkoznia. A benne lévő szenzorok a másodperc ezredrésze alatt képesek jelet továbbítani a váz mozgását koordináló motoroknak, figyelve az izommozgást és a testtartást is. Ez nem csak az önálló mozgás biztosabb érzetét kelti, de a sokszor évekig húzódó rehabilitáció idejét is nagyjából a felére csökkenti le.

Efféle mesterséges vázakból többféle típus is létezik, és nem csupán bénult végtagú és mozgásában korlátozott embereknek segíthet - magyarázta az alelnök. Az Ekso Bionics kifejlesztett olyan speciális mellényt is, amely csak a felsőtest izomzatának mozgását segíti. Ez olyan munkakörökben jelenthet nagy segítséget, ahol az embereknek a nap jelentős részében a karjukat felemelve kell dolgozniuk. Egy másik típus pedig a raktárban dolgozókat segítené, így nehezebb tárgyakat is biztonságban meg tudnának emelni.

Az exoszkeletont hamarosan a születésétől fogva kerekesszékes színész, Fenyvesi Zoltán is tesztelni fogja, aki soha nem tapasztalhatta még meg, milyen a saját lábaival megtenni néhány lépést. Az egészségügyi fórumon úgy nyilatkozott: izgatottan várja, hogy kipróbálhassa a szerkezetet, amely újabb bizonyíték amellett, hogy az élet nem ér véget a kerekesszékben.