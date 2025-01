Többé nem lehet megdönteni a leghosszabb csók rekordját – íme a magyarázat

Elsőként 1955-ben adták ki a Guinness Világrekordok Könyvét, a világ legnagyobb rekordgyűjteményét. Az azóta eltelt hét évtized során azonban több rekordkategória is kikerült a gyűjteményből. Akadnak, amelyeket környezet- vagy állatvédelmi megfontolások mentén adtak át a múltnak, de jogi és az emberi egészséggel kapcsolatos aggodalmak ugyancsak több esetben szóltak bele a csúcsdöntögetésbe. Az alábbiakban a Guinness összeállítása mentén vesszük sorra azokat a különleges teljesítményeket és szélsőségeket, amelyek túlszárnyalásával ma már senki sem írhatja be a nevét a történelemkönyvekbe.

A többi között a leghosszabb csók Guinness-rekordját sem lehet ma már megdönteni. Fotó: Getty Images

Lufieregetés

Egykor a szervezet számon tartotta az egyszerre legnagyobb számban elengedett léggömbök rekordját. A Föld számos pontján ez egy népszerű mód volt az ünneplésre, méghozzá a legkülönfélébb apropókból. Volt, ahol például elhunyt szeretteik emlékére eregettek lufikat a hozzátartozók. Csakhogy mindennek komoly veszélyei vannak a környezetre és az állatvilágra nézve. A biológiailag nem lebomló léggömbök ugyanis előbb-utóbb visszajutnak a földre, szennyezve a talajt és a vizeket egyaránt. Így aztán a Guinness 2011-ben úgy döntött, hogy megszüntetni az ezzel kapcsolatos világrekordokat.

Éhezés és falánkság

A Guinness Világrekordok a többi között jegyzi a leghosszabb időt, amelyet ember étel nélkül túlélt (382 nap a skót Angus Barbieri által), valamint ugyanezt étel és víz nélkül (18 nap az osztrák Andreas Mihavecz révén), ezek megdöntésére azonban nem fogad el újabb jelentkezést senkitől. Értelemszerűen a megfontolás e mögött az, hogy nehogy valaki veszélyeztesse a testi épségét a csúcsdöntés reményében. A meglévő rekordokat is történészekkel folytatott kutatások eredményeként ítélték oda. Hasonló érvényes az elfogyasztott étel mennyiségére vonatkozó rekordok esetében is, bár kisebb csavarral. Olyan rekordokat ugyanis elfogad a Guinness, amelyek egy adott élelmiszer legfeljebb 3 perces időablakban történő beviteli mennyiségén alapulnak. Eközben viszont az élelmiszer-pazarlás miatt nem jegyzik már például a legnépesebb kajacsata rekordját, sem az egy óra alatt elfogyasztott legtöbb sörét.

Csókolózva csak úgy repül az idő

A szervezetnek újra kellett gondolnia a leghosszabb csók rekordját is azok után, hogy egy thai pár, Ekkacsai és Lakszana Tiránarát összesen 58 órán és 35 percen keresztül csókolózott megszakítás nélkül. Ez már egészségügyi kockázatokat is magában hordoz az alvásmegvonás nyomán, ezért ma már inkább a leghosszabb csókmaraton rekordjába nevezhetnek a vállalkozó kedvű párok. A különbség itt annyi, hogy minden órában tarthatnak öt perc szünetet. Ez a rekord egyébként egyelőre gazdátlan, szóval a lehetőség bárki előtt adott, hogy egy kis romantikázással beírja a nevét a Guinness-rekordok könyvébe.

Felelőtlen sofőrök

Környezetvédelmi okokból számos autós és motoros gumiégetéssel kapcsolatos rekordot megszüntetett a Guinness, mert semmilyen módon nem szerettek volna felületet adni a káros és öncélú pusztításnak. Hasonló elvek mentén a leggyorsabb autós földkerülésre sem várnak jelentkezőket, akik új világrekordot állítanának fel, mert senkit sem akarnak gyorshajtásra biztatni.

Követhetetlen zenei rekordok

Egykoron még a legpörgősebb jódlizást is világrekordként tartották számon, amelyet a német Thomas Scholl állított fel 1992-ben: egyetlen másodperc alatt 12 hangot adott ki. Végül mégis nyugdíjba kényszerült a kategória, amire az a magyarázat, hogy a Guinness döntéshozói szerint a jódli túl szubjektív műfaj ahhoz, hogy ilyen módon mérhető legyen. Hasonló sorsra jutott a legtempósabb hegedűjáték kategóriája is, amelyről még lelassítva is képtelenség hitelt érdemlően megállapítani, hogy az előadó minden hangot helyesen fogott-e le. Ugyancsak megszűnt a csúcsnyilvántartás a leghosszabb szaxofonos hangadás folyamatos légzés mellett kategóriában. Egy kis magyarázat: ehhez egy speciális technika szükséges, amely révén az előadóművész egyszerre tud levegőt venni az orrán, közben folytatólagosan megszólaltatva a hangszert. A legfrissebb orvostudományi bizonyítékok szerint ez a technika veszélyes, ezért a rekordot sem jegyzik már.

Az állatok védelmében

Számos állati rekord is megszűnt, szem előtt tartva az állatok egészségét és jóllétét. E körbe tartozik a többi között a legsúlyosabb macska kategóriája, amelynek utolsó rekordere egy O.T. névre keresztelt kedvenc volt a maga 18,55 kilogrammos testtömegével. Nyilvánvalóan a Guinness egyetlen gazdit sem szeretne arra bátorítani, hogy egészségtelen módon táplálja állatát. Hasonlóképpen nem jegyzik már a legnépesebb közönség előtt megtartott tevebirkózó fesztivál vagy az emberi testen 30 másodpercig mászó legtöbb pók világcsúcsát sem.