Ezek a leggyakoribb hibák borotváláskor

Száraz bőrt borotválunk

Ez tilos - mindig nedves, felpuhított bőrt szabad csak borotválni. Önmagában még a víz is kevés, mert nem készíti elő a hámréteget megfelelően, így napokig piros pöttyös maradhat a lábunk, sőt, akár be is gyulladhatnak a szőrtüszők. Használjunk borotvagélt, ha pedig nincs kéznél, a tusfürdő, sőt a hajbalzsam is megteszi.

Egy hétnél tovább használunk egy eldobható borotvát

Lehet, hogy túl gyakorinak tűnik, de ha eldobható borotvánk van, amelyet szinte minden nap használunk, akkor bizony hetente le kell cserélni. Az életlen penge ugyanis felsértheti, irritálhatja a bőrt, könnyebb vele megvágni magunkat, ráadásul baktériumok szaporodhatnak el rajta.

A szőrnövekedéssel ellentétes irányban borotválunk

Bár valószínűleg mindenki az ellenkezőjét hallotta idáig, sokkal jobb, ha a szőr növekedésével azonos irányban húzzuk a borotvát, különösen, ha bőrünk érzékeny, vagy mindennap borotválkozunk.

Túl gyorsan borotválkozunk

Ha túl gyors mozdulatokkal, kapkodva borotválkozunk, sokkal nagyobb az esélye, hogy megvágjuk magunkat, vagy esetleg bizonyos területeket kifelejtünk. Mindig lassan és óvatosan szőrtelenítsünk. Ha megvágjuk magunkat, gyakoroljunk nyomást az adott területre, amíg eláll a vérzés.