Meglepő dolog derült ki a varjakról

Régóta tudjuk, hogy a varjak a madarak között is kimagasló intelligenciával rendelkeznek, egy új tanulmány azonban egészen meglepő felfedezést tett. Az IflScience oldalán is közzétett kutatás szerint ezek a madarak bizonyos fokú szubjektív tapasztalattal és szenzoros tudattal is rendelkeznek. Az eddigi ismereteink szerint az emberen kívül csak a főemlősök rendelkeznek ezzel a képességgel.

Okosabbak, mint hittük

Filozófusok régóta foglalkoznak a kérdéssel, hogy pontosan mi is a tudat, amelynek lényege, hogy a vizsgált élőlény tisztában van saját létével és el tudja azt helyezni a körülötte lévő világban, különválasztva a természet többi részétől. A szenzoros tudatot pedig a tudomány úgy definiálja, hogy az alany képes szubjektív módon megélni a körülötte zajló folyamatokat, felfogva azt, hogy ő maga is részese az ok-okozati folyamatoknak. A németországi Tübingeni Egyetem tudósai most igazolták, hogy erre a varjak is képesek.

A varjak kivételes intelligenciával rendelkeznek az állatvilágban. Fotó: Getty Images

A kutatást végző Andreas Nieder professzor kormos varjakon vizsgálták a szenzoros tudatosság jeleit. Először vizuális ingerekre kellett reagálniuk, különböző színű jeleket mutattak nekik, melyre a fejük mozgatásával kellett reagálniuk. Egyes színek élénkek és jól láthatóak voltak, mások azonban olyan halványak, hogy az állatok észre sem vették. A kísérlet közben elektródákkal vizsgálták az agyi aktivitásukat is.

A gyenge ingerre a varjak néha jelezték, hogy látták, de más esetekben azt jelentették, hogy nincs inger. Eközben az idegsejtek aktivitásából jól látszódott, hogy az állatok nem ösztönszerűen reagáltak a vizuális ingerekre, hanem saját belső megítélésük alapján cselekedtek. A felfedezés azért is forradalmi, mert a tudomány eddig a szubjektív tapasztalathoz szükséges magasabb intelligenciát a főemlősök nagyagykérgéhez kötötte. Ilyennel azonban a varjak nem rendelkeznek.