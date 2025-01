A jövő gyerekeihez nem kell férfi és nő – 10 éven belül a sci-fi valósággá válhat

A Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA), vagyis a Megtermékenyítési és Embriológiai Hatóság bejelentette: a tudósok közel állnak az emberi petesejtek és spermiumok laboratóriumi előállításához. Kevesebb, mint egy évtizeden belül tehát megszűnhet a nemi kapcsolat szükségessége a gyermeknemzéshez, és ezzel megnyílhat a lehetőség a meddő, illetve az azonos nemű párok számára is, hogy szülővé válhassanak – számolt be a várható jövőről az Interesting Engineering.

A laborgyerek egyelőre szűrreálisnak tűnhet, de nem is olyan távoli jövő. Fotó: Getty Images

A bejelentés enyhén szólva meghökkentő, ezt még a bizottság elnöke is elismerte:

Olyan érzés, mintha Steven Spielbergnek kellene ebben a bizottságban ülnie. ez az eljárás ugyanis gyakorlattá válhat még a legtöbbünk életében

– fogalmazott Julia Chain.

Bár az úttörő eljárás a tudomány területén valóban áttörésnek számít, etikailag nyilvánvalóan vitatott. Az in vitro ivarsejtek (IVG) az őssejtek vagy bőrsejtek átprogramozásával jöhetnek létre, hogy így petesejtként vagy spermiumként működjenek. Mint kiderült: az újfajta eljárás lehetővé teszi például azt is, hogy három vagy akár négy szülő génjeit egyszerre hordozza az utód.

Amint azonban az úgynevezett emberi „in vitro gametogenezis” valósággá válik, a HFEA információi szerint azt „validálni és tesztelni kell a biztonságosság és a hatékonyság szempontjából”. Eddig ugyanis csak egereken sikerült az eljárást megvalósítani – két hím egérnek hoztak létre egészséges utódot – főemlősökön nem.