Kína robotokkal enyhítené a vakvezetőkutya-hiányt

Nem olyan szőrös, mint egy megszokott négylábú, sőt, még csak nem is négy lába van, hanem rögtön hat – írja a Reuters hírügynökség a robotkutyáról, amelyet a kínai Csiao Tong Egyetem mérnöki kutatócsoportja fejleszt. A robot kamerák és érzékelők segítségével könnyedén el tud igazodni a környezetében. Olyannyira, hogy a közlekedési lámpák jelzéseit is felismeri, ebben tehát felülmúlja a hagyományos vakvezető kutyákat.

A mérete nagyjából egy angol buldogénak felel meg, bár valamelyest szélesebb annál. Gazdájával hangalapú kommunikációt folytat, amely mögött egy hangfelismerő mesterségesintelligencia-rendszer áll. Szintén MI segíti az útvonaltervezést és a közlekedési lámpák beazonosítását. Ami pedig a hat lábat illeti, a fejlesztők célja ezzel az volt, hogy kiegyensúlyozottabbá és stabilabbá tegyék a robot mozgását.

Jelenleg terepen tesztelik az eszközt, amelyben látássérült önkéntesek működnek közre a kutatócsoport munkáját segítve. Egyikük, a 41 éves Li Fej arról beszélt a Reuters kérdésére, hogy amennyiben a robot piacra kerül, ő szívesen vásárolna egyet. „Legalább azt a problémát meg tudná oldani, hogy egyedül utazhassak. Ha például el akarok menni dolgozni, a kórházba vagy a szupermarketbe, jelenleg nem vagyok rá képes egyedül, ezért egy családtagnak vagy valaki másnak mindig velem kell jönnie” – fogalmazott a vaksággal élő Li Fej.

Nem Kína az egyetlen ország, ahol hasonló fejlesztések zajlanak, ugyanakkor itt különösen nagy problémát jelent a hagyományos vakvezető kutyák hiánya. Az ázsiai országban mintegy 20 millió látássérült ember él, miközben csupán 400 képzett vakvezető kutya teljesít szolgálatot. Ráadásul a kisállattartás és a segítőállatok egyaránt viszonylag újdonságnak számítanak, ezáltal számos helyi munkahelyre, vendéglátóhelyre és egyéb középületbe egyáltalán nem engednek be ebeket. A robotok mindezen problémákra megoldást nyújthatnának, annál is inkább, mert nem igényelnek intenzív tréningezést, mielőtt szolgálatba állhatnának. Nem mellesleg a tömeggyártásuk is megoldható, amint kellően kiforrott a technológia.

