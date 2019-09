Jön a kopaszodás elleni sapka

Egy felmérés szerint 35 évesen az amerikai férfiak kétharmadánál jelentkezik valamilyen szintű hajhullás, 50 éves korukra pedig 85 százalékuk jelentős mennyiségű hajat veszít. Hogy ezt csökkentsék, illetve megváltoztassák, sokan kozmetikai termékekkel és kezelésekkel próbálkoznak, több-kevesebb sikerrel. Mások viszont inkább eltakarják a kopaszodó területeket. Kedvelt megoldásnak számítanak például a baseballsapkák, ám a Wisconsin Egyetem kutatói szerint ezek hamarosan sokkal többet jelenthetnek egyszerű fejfedőknél.

A sapka prototípusát már tesztelték. Fotó: Alex Holloway, Wisconsin Egyetem

Elektromos impulzusok

A tudósok olyan rugalmas tapaszokat helyeztek egy baseballsapkába, amelyek enyhe elektromos impulzusukkal stimulálják a fejbőrt, ezáltal serkentik a hajnövekedést. Az egyik kutató kopaszodó édesapja már tesztelte is a találmány prototípusát - ő egy hónapon belül jelentős javulásról számolt be. A tapaszokat egyébként leborotvált patkányokon is tesztelték, és ugyanolyan jó - ha nem jobb - eredményeket értek el ezekkel, mint a különböző hajhullás elleni készítményekkel. Az sem mellékes, hogy a tapaszok általi stimulációnak nem volt mellékhatása.

Hogyan működik?

A baseballsapka belsejében 1 milliméter széles tapaszok vannak, amelyekben a fej mozgatásának hatására jönnek létre a fejbőrt stimuláló elektromos impulzusok. Az impulzusok azonban olyan enyhék, hogy a sapka viselése semmiféle kellemetlenséggel nem jár.

A kutatók állítása szerint napi néhány órás viselés elég lehet ahhoz, hogy a sapka heteken belül csökkenthesse a kopaszodás mértékét. A fejfedő belsejében lévő tapaszokat a nap közbeni fejmozgások, kisebb-nagyobb mozdulatok töltik fel, ezért mindenképpen nappal kell felvenni a sapkát - alvás közben nem működik. A tudósok most egy olyan baseballsapkát terveznek, amelynek belső részében egy, az egész fejbőrt befedő tapaszt helyeznének el. Ezt több férfin is tesztelnék a jövőben.

A szakemberek ugyanakkor kiemelték, hogy találmányukkal nem szeretnének hiú reményeket kelteni azokban, akik évekkel ezelőtt elvesztették hajszálaikat. A hajnövekedést serkentő baseballsapka ugyanis csak a csökkent működésű hajhagymákra hat, a már nem működőek helyett azonban nem tud létrehozni újakat.