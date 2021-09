Idén sem lesz rendes Nobel-díj-átadó

Idén is hazájukban vehetik át az elismerést a Nobel-díjasok, a koronavírus-járvány miatt ugyanis az elmúlt évhez hasonlóan most sem utazhatnak Stockholmba az ünnepélyes átadásra az elismerés kitüntetettjei - jelentette be a Nobel Alapítvány.

