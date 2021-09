Koronavírus: most ezek az országok biztonságosak

Kezdete után két évvel, 2022 tavaszán érhet véget a koronavírus-járvány Németországban Jens Spahn, a szövetségi kormány egészségügyi minisztere szerint.

Az Európai Unió első alkalommal 2020. június végén tette közzé az akkor tizennégy országot felsorló "biztonsági" listáját. Az az ország számít biztonságosnak, amelyben az új koronavírus-fertőzöttek számának növekedése az EU-s átlaghoz közeli vagy az alatti. Ebbe a kategóriába jelenleg Ausztrália, Chile, Kanada, Kuvait, Jordánia, Új-Zéland, Quatar, Ruanda, Szaúd-Arábia, Szingapúr Dél-Korea, Ukrajna és Uruguay tartozik. Az ajánlás alapján mostantól a három, frissen a listához adott ország állampolgárai esetében is fokozatosan fel kell oldaniuk az uniós tagállamoknak a nem alapvető beutazásra vonatkozó korlátozásaikat. Andorra, Monaco, San Marino, a Vatikán, Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc állampolgárai szintén korlátozások nélkül utazhatnak be az unióba.

3 új ország került fel a biztonságos helyek listájára, 2 országot viszont töröltek onnan.

Képünk illusztráció, forrása: Getty Images

Mi a helyzet a többi országgal?

A listán nem szereplő országokból az EU-ba irányuló, nem alapvetően szükséges utazásokra továbbra is ideiglenes utazási korlátozások vonatkoznak. Ettől függetlenül a tagállamoknak lehetőségük van feloldani ezeket az ideiglenes korlátozásokat olyan utazók esetében, akik a COVID-19 elleni védőoltás összes szükséges adagját megkapták. A Kínára vonatkozó korlátozásokat azonban az unió akkor oldja fel, ha az a másik oldalon is kölcsönösen megtörténik. A kölcsönösségre vonatkozó megerősítés függvényében Kína különleges közigazgatási területei, Hongkong és Makaó esetében is fokozatosan fel kell oldani az utazási korlátozásokat.

Kéthetente felülvizsgálják a listát

Az Európai Unió Tanácsa ajánlása jogilag nem kötelező erejű. Az ajánlásban foglaltak végrehajtásáért továbbra is a tagállami hatóságok felelősek. A tagállamok azonban - a teljes átláthatóság biztosítása mellett - csak fokozatosan oldhatják fel a felsorolt országokra vonatkozó utazási korlátozásokat. Egy-egy tagállam viszont nem határozhat úgy, hogy valamely, a jegyzéken nem szereplő unión kívüli országra vonatkozóan feloldja az utazási korlátozásokat azelőtt, hogy erről összehangolt döntés születne. A Tanács továbbra is kéthetente felülvizsgálja és adott esetben frissíti majd ezt a listát.

