Élő emberi bőrt és hajat kaphatnak a robotok

A sci-fi irodalom egyik alapvetése a humanoid robotok létezése, amelyek megtévesztésig hasonlítanak az emberekre. Bőrük tapintása, hajuk, hangjuk, mozdulataik olyanok, mint az emberé, és akár még szexelni is lehet velük, mint például a Westworld című sorozatban, amely részben a szexelő robotok koncepciójára épült. Noha ez utóbbi a valóságban még meglehetősen távol van, Japánban megtették az első lépést a valóban humanoid robotok építése felé.

Eddig általában mesterséges bőrrel vonták a gépeket, melyek tapintása messze nem olyan, mint az emberi bőré. A Tokiói Egyetemen – elsőként a világon – sikerült emberi sejtekből előállított robotujjat kifejleszteni. A japán kutatók célja az, hogy a robotoknak az élőlények kinézetét és tapintását adják. Azért választották az ujjat, mert a robotoknál ez a legnehezebb testrész az imitáció szempontjából, és egyben ennek működése a legjobban dokumentált a robotikában – olvasható a CNN-en.

Az élő, emberi bőrrel bevont robotujj. Fotó: Shoji Takeuchi

Az egyetem Ipari Tudományok Intézete először kollagénbe áztatta a robotujjat, majd epidermális keratinocitákat vittek fel rá egy különleges eljárás keretében. Mindkettő az emberi bőr két fő alkotóeleme. Miután kialakult a bőrréteg, különféle kísérletek végeztek vele. Vizsgálták az ujj víztaszító képességét, a sérülések iránti reprodukciós tulajdonságát, és egy sor más dolgot.

Eredményeik szerint az emberi bőrrel bevont robotujj működőképes, azaz képes szabadon mozogni, fémes bevonatú tárgyakat biztonsággal megfogni, és bizonyos fokig helyrehozni a bőrsérüléseit is.

A kutatók hangsúlyozzák, hogy kísérleteik a kezdeti fázisban vannak, a robotujj például nem rendelkezik érhálózattal (ezt igen nehéz, ha nem a legnehezebb előállítani vagy javítani embereknél is). Ennek hiányában kérdés, hogy egyáltalán lehet-e élőnek nevezni a bőrréteget, hiszen az érhálózat biztosítja a bőr anyagcseréjét: tápanyagokat és oxigént szállít a sejtekhez, majd elviszi a hulladékot is, így tartja életben a bőrt. És akkor még nem is beszéltünk a szőrtüszőkről, a körmökről és a verejtékmirigyekről, amelyeknek egyenként is alapvető fontosságú, különböző élettani funkciói vannak. A következő kutatási fázis mindenesetre az érrendszer kialakításáról fog szólni, ígérik a japán kutatók. Távolabbi terveik között pedig ott szerepel az élő, emberi haj felvitele a csillogó robotkoponyákra.