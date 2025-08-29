Orvoskereső élősködők elleni védelem allergia kezelése házilag allergia Magas vérnyomás Lyme kór Pókcsípés Kullancscsípés kezelése Napszúrás tünetei Napallergia BNO-kód
Javítja az agyműködést ez a méltatlanul alulbecsült gyümölcs

Perl Kitti
Perl Kitti

Egy amerikai neurológus kifejezetten ajánlja egy gyümölcs gyakori fogyasztását, ugyanis agyserkentő és a kognitív képességeket javító hatása lehet. Mutatjuk, melyik ez!

A gránátalma rendkívül gazdag polifenolokban, amelyek erős antioxidáns, gyulladáscsökkentő és neuroprotektív hatással bírnak. Ezért a New York Medical College neurológusa, Mill Etienne docens kifejezetten ajánlja a gyakori fogyasztását – olvasható az nlc.hu cikkében.

széttört gránátalma egy faasztalon
Egy amerikai neurológus kifejezetten ajánlja a gránátalma gyakori fogyasztását. Fotó: Getty Images

Mit tud a gránátalma?

A kutatások szerint ez a gyümölcs segít a jobb tanulásban és a memória optimálisabb működésében. Megelőzheti továbbá az Alzheimer-kórban megjelenő amiloid fehérjék felhalmozódását. Jelenleg vizsgálják azt is, vajon a gránátalma más neurológiai betegségek – például a Parkinson-kór – megelőzésére vagy lefolyásának lassítására is alkalmas lehet-e.

Nem mindenkinek ajánlott

Fontos tudni ugyanakkor, hogy a gránátalma néhány gyógyszerrel – például a véralvadásgátlókkal, a sztatinokkal, az ACE-gátlókkal és az antidepresszánsokkal – kölcsönhatásba léphet. Ha ezek közül bármelyiket szeded, konzultálj orvosoddal a gránátalma fogyasztásáról! Kerülendő továbbá a gránátalma fogyasztása, ha bélrendszeri gyulladással – például Crohn-betegséggel vagy fekélyes vastagbélgyulladással – küzdesz.

