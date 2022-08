Forró vagy hideg zuhany: melyik egészségesebb?

Valójában a forró és a hideg zuhany egészen eltérő hatást fejt ki szervezetünkre, de van rá mód, hogy mindkettő előnyeit egyszerre kiaknázzuk – írja az IFLScience. Ami a forró vizet illeti, korábbi felmérések szerint a legtöbben a 40-41 Celsius-fok körüli hőmérsékletet kedvelik. Ennek egyik legnyilvánvalóbb előnye, hogy kellemes érzet a bőr számára, egyszersmind segít ellazulni. Kutatások igazolják, hogy a lefekvés előtt vett forró zuhany megkönnyíti az elalvást, javítja az alvásminőséget. Emellett lazítja az izmokat, enyhíti az izomfáradtságot, mi több, olyan krónikus betegségek fájdalmait is, mint például a porckopás okozta ízületi bántalmak.

A forró és a hideg zuhanynak egyaránt vannak egészségügyi előnyei. Fotó: Getty Images

A meleg víz vérkeringésünket is élénkíti, hő hatására ugyanis testünk vérerei kitágulnak. Ismert, hogy javítja a verőerek rugalmasságát, ha forró vízbe merítkezünk, márpedig számos szív-érrendszeri megbetegedés kialakulásának az artériák merevvé válása az egyik legfőbb pillére. Emellett a véráramlást is erősíti, ami krónikus szívelégtelenség esetén kifejezetten fontos.

Minden éremnek két oldala van azonban. Mint arra dr. Sejal Shah New York-i bőrgyógyász rámutatott, a forró víz szárítja a bőrt, amint az veszít természetesen képződő zsíros védőrétegéből. Mindez bőrszárazsághoz, -viszketéshez, akár ekcéma kialakulásához is vezethet. Hasonló folyamatok mentén hajunk szintén kiszáradhat, ha túl sokat ácsorgunk forró zuhany alatt.

Azt is érdemes kiemelni, hogy a forró víz vérnyomáscsökkentő hatása kétélű fegyver. „Nem egyszer hallgattam már végig azt a történetet, hogy egy beteg vett egy forró zuhanyt, hirtelen megszédült, majd egy fejsérülésből származó vértócsában tért magához” – mondta el dr. Hassan Makki, a phoenixi CIC Centers kardiológusa. Kifejtette, a probléma oka az úgynevezett vazovagális szinkópe, amelyet sok esetben forró zuhany idéz elő. A hőhatással szemben ugyanis úgy reagál a szervezet, hogy több vért áramoltat a bőrfelszín közelébe. Amikor pedig egyébként is kevesebb vér jut az agy számára, még egy enyhe vérnyomásesés is azonnal ájuláshoz vezethet.

Mi szól a hideg víz mellett?

A hideg víz egészségmegőrzésben betöltött lehetséges szerepét szintén vizsgálták tudományos kutatások. Egyfelől úgy tartják, hogy a hűvös zuhanynak immunerősítő hatása van, még ha az emögött meghúzódó pontos mechanizmus nem is tisztázott. Ezen felül a hideg a szimpatikus idegrendszert is stimulálja azáltal, hogy beindítja a szervezet „harcolj vagy menekülj” típusú stresszreakcióját. Ilyenkor fokozódik a noradrenalin nevű hormon felszabadulása, ami aztán növeli mind a pulzust, mind a vérnyomást. Lindsay Bottoms, a Hertfordshire-i Egyetem kutatója szerint ez állhat a hideg víz kapcsán feltételezett egészségügyi előnyök egy része mögött.

Akárcsak a forró, a hideg zuhany is serkenti a vérkeringést, még ha egészen más úton is. Ebben az esetben nem egészen maga a víz pezsdíti fel a véráramlást, hanem az, amikor elzárjuk a csapot. Ilyenkor a szervezettől fokozott munkát igényel, hogy újra felmelegítse magát, ezáltal több vér áramlik a bőrfelszín felé. Az extra erőfeszítés pedig extra energiafelhasználást is magával hoz. Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy az igazán hideg, 14 Celsius-fok körüli víz jelentősen felgyorsíthatja az anyagcserét, így elősegítve a fogyást. Ha hozzávesszük, hogy a barna zsírszövetet, amely kulcsszerepet tölt be az elhízás elleni küzdelemben, a hideg hőmérséklet aktiválja, ráadásul nagy mennyiségben tárolódik a vállak és a nyak területén, akkor máris látható, miért lehet egy fogyókúrás program hasznos része a rendszeres hűvös zuhany.

Bottoms arra is rámutatott, hogy a hideg víz mentális állapotunkat is pozitívan befolyásolhatja. Sok szakértő úgy tartja, éberebbé tesz, ha pedig az arcot és a vállakat éri, a hideg víz erősítheti az idősek agyműködését. „A hideg zuhany a depresszió tüneteit is segíthet enyhíteni. Ennek feltételezett mechanizmusa, hogy mivel bőrünkben nagy sűrűségben helyezkednek el hidegérző receptorok, így a hideg zuhany hatalmas mennyiségű elektromos impulzust küld a perifériás idegvégződésekből az agy felé, aminek antidepresszáns hatása lehet” – magyarázta a szakértő.

Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a hűvös víznek is akadnak veszélyei. Ha hirtelen a testhőmérsékletünknél lényegesen hidegebb vízbe merítkezünk, az könnyen sokkot okozhat. A hidegsokk pedig a hiperventillációtól a szívrohamig többféle súlyos következményt kiválthat.

Melyik tehát a jobb, a forró vagy a hideg zuhany?

A fentiek alapján nyilvánvaló, hogy mindkét szélsőségnek megvannak a maga előnyei és hátrányai. Ha azonban arra a kérdésre keressük a választ, hogy melyik jelenti az optimális választást, akkor a kevésbé izgalmas arany középutat kell keresnünk. „A legjobb megoldás, ha veszünk egy meleg, de nem forró zuhanyt, majd a végén néhány másodpercre átváltunk hideg vízre, hogy annak előnyeit is kiaknázhassuk” – javasolta dr. Carl Thornfeldt fruitlandi bőrgyógyász. Ha pedig a nyári hőhullámok idején inkább egy hűsítő zuhanyra vágyunk, akkor sem érdemes túlzásba esnünk. A hideg víz sem fogja ugyanis lecsökkenteni testünk maghőmérsékletetét, hiszen a szervezet a hőség miatt egyébként is kétségbeesetten és keményen dolgozik annak stabilizálásán.



