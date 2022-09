Az 5 leghalálosabb méreg

A mérgek esetében nagyon fontos szám az LD50, azaz az 50 százalékos halálos adag, ennyire van szükség az anyagból ahhoz, hogy az esetek felében halált okozzon. A ciánnál ez a szám 6 milligramm/kilogramm. A gömbhal mérgénél, a tetrodotoxinnál ugyanez a szám 300 mikrogramm/kg, ha szájon át kerül a szervezetbe, és 10 mikrogramm, ha befecskendezik.

Ha mérgekről van szó, természetesen az is nagyon fontos, miképpen kerül a szervezetbe. Vannak olyan fajták, amelyeket nyugodtan lenyelhetünk, ártalmatlanul halad át a bélrendszeren, de ha ugyanez az anyag nyílt sebbe kerülne, akkor percek alatt végezne az emberrel. Összeszedtünk 5 olyan anyagot, amelyek a jól ismert mérgeknél sokkal, de sokkal halálosabbak.

1. Ricin

A ricinusmagból kivont méreganyag egyike a leghalálosabbaknak a világon, 1-20 milligramm/kg LD50-es értékkel, amennyiben szájon át kerül a szervezetbe, de sokkal kevesebb kell, ha a véráramba jut. Így járt Georgi Markov bolgár disszidens, akit 1978-ban egy londoni buszmegállóban lőttek meg - valószínűleg egy esernyőbe rejtett légpuska segítségével, olyan lőszerrel, amelyben ricin volt. A férfi három nappal később meghalt a kórházban.

A nyílméreg békák bőre termeli az egyik leghalálosabb mérget, a batrachotoxint

2. VX

A VX ideggáz a pályáját eredetileg rovarölőként kezdte. A 3 mikrogramm/kg LD50-es értékű szernek érdekes módon mindezidáig csak egyetlen megerősített halálos áldozata volt, az Aum Shinrikyo (Legfelsőbb Igazság) kultusz egyik tagja. (Ez a szekta felelős az 1995-ös tokiói metróban elkövetett szarin gázzal való támadásért.) A VX azonban egy baleset alkalmával 1968-ban 4 ezer birkával végzett, azaz pusztítana, ha hagynák.

3. Batrachotoxin

A nyílméregbékák gyönyörű teremtmények, ugyanakkor bőrük olyan anyagot választ ki, amelyet a dél-amerikai bennszülöttek előszeretettel használtak vadászathoz. A leghalálosabb ezek közül a batrachotoxin, amelynek LD50 értéke 2 mikrogramm/kilogramm, azaz a közönséges konyhasó két szemcséjével megegyező mennyiség már képes megölni egy felnőtt embert. A méreg az izmokat és az idegeket támadja, végül szívelégtelenséget és halált okoz. Érdekes módon, a fogságban tartott békák bőre nem mérgez, ennek oka az, hogy az anyagot legfőbb táplálékukból, a tűzhangyából vonják ki.

4. Maitotoxin

A tengerek halálosabbnál halálosabb méregű teremtményekkel van tele. Közülük is kiemelkedik a batrachotoxinnál is alacsonyabb LD50 érétkű maitotoxin , amely a szívizomba pumpált kalciumionokkal okoz végzetes szívproblémákat. A mérget ráadásul az egyébként ártalmatlannak hitt planktonok egyike termeli.

5. Botulinum toxin

Nagyjából minden tudós egyetért abban, hogy ez az anaerob baktérium a legmérgezőbb a világon. LD50 értéke mindössze 1 nanogramm/kg. Először a 18. századbeli Németországban fedezték fel egy kolbász okozta ételmérgezés során (a kolbász latinul botulus) és azóta több fajtát is megkülönböztettek, de mindmáig az A típus a leghalálosabb. Izombénulást okozva öl, ezt a tulajdonságát használják fel a szépségiparban. A botoxról van szó, amelynek a neve nem véletlenül hasonlít a méregéhez. Mivel ellazítja a bőrt, képes eltüntetni a ráncokat, a hölgyek ezért is fecskendeztetnek szívesen be maguknak ebből az egyébként halálos anyagból.

Ezek lennének tehát a legmérgezőbb anyagok a világon, de ahogy azt Paracelsus már 500 éve megállapította, tulajdonképpen mérgek vesznek körül minket, hiszen a világon minden tud mérgező lenni, csak adagolás kérdése az egész.

