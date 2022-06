Izzadásgátló: mit használjunk érzékeny bőrre?

Az izzadás természetes folyamat, ami elsősorban azért alakul ki, mert a testünk így próbál meg minket hűvösen tartani. Ha a mirigyek jelzést kapnak az agytól, a pórusokon keresztül verejtékezni kezdenek, ami a kipárolgás révén lehűti a bőr felszínét. Bár a nedvesség például az arcon és a kezeken is megjelenik, a hónaljon érzékeljük a legerőteljesebben. Ennek oka, hogy a karjaink alatt nagyobb valószínűséggel sűrűsödik össze, gyakran foltot hagyva a ruházaton is. Bár a friss izzadtság szagtalan, baktériumokkal keveredve már kellemetlen szagot áraszthat.

A verejték mennyiségét elsősorban genetikai tényezők befolyásolják: egyénenként 0,1 és 1 liter között változik. A magas hőmérséklet mellett az intenzív testmozgás, a stressz, a hormonális változások – például kamasz- vagy változókorban – okoznak erőteljesebb verejtékezést, de előfordulhat egyes anyagcsere-betegségek tüneteként, valamint például alkohol, koffein és fűszeres ételek elfogyasztása után is. A túlzott mértékű, kóros izzadást hiperhidrózisnak nevezzük, amit a verejtékmirigyekhez futó idegek hibás működése okoz.

A hónaljaknál jelentkező izzadságot kozmetikailag kétféleképpen kezelhetjük: dezodorok vagy izzadásgátlók használatával. A dezodorokkal a testszag kialakulását és súlyosbodását gátolhatjuk meg. Olyan anyagokat tartalmaznak, amelyek elnyelik a szagokért felelős baktériumokat, vagy lelassítják azok újraképződését. A testszag kialakulása ellen fertőtlenítőszereket is adagolnak hozzájuk, amelyek a baktériumok csökkentése mellett a bőr savas pH értékének növelésével lassítják azok számának növekedését. Az izzadásgátlók azonban ezzel szemben, minden esetben alumíniumsót (alumínium-klorohidrátot vagy az alumínium kloridot) tartalmaznak. Ezek részben és visszafordíthatóan elzárják a verejtékmirigyek kivezető nyílását, így csökkentve az izzadság mennyiségét.

Érdemes illatanyagoktól és tartósítószerektől mentes golyós dezodorokat használni. Fotó: Getty Images

Mire vagyunk érzékenyek?

A szagok palástolása érdekében sok dezodorban és izzadásgátlóban találhatunk hozzáadott illatanyagokat, amelyek az alkohol, tartósítószerek, illóolajok vagy színezékek mellett, a leggyakoribb okai az allergiás reakciók kialakulásának. A hónalj területén jelentkező égő, viszkető érzés, vagy kiütések, pikkelyek, súlyos esetben pedig akár váladékot kibocsátó hólyagok kialakulása intoleranciára utaló jelek lehetnek. Ezek a reakciók jelentkezhetnek azonnal, de akár a termék hosszú hónapokon át való alkalmazását követően is. Borotválás után, valamint ekcémától vagy atópiás bőrgyulladástól szenvedőknél nagyobb valószínűséggel alakulhatnak ki ilyen kellemetlen vagy akár fájdalmas tünetek.

Érzékeny, sérült, allergiára vagy ekcémára hajlamos bőr esetén fontos a bőrtípusnak megfelelő termékválasztás. Érdemes előtérbe helyezni az illatanyag-, színezőanyag-, tartósítószer- és alkoholmentes golyós dezodorokat. Az első használat előtt ajánlott kipróbálni úgy, hogy először az alkarra vigyünk fel egy kisebb mennyiséget belőle, és ha nem tapasztalunk irritációt, csak ezt követően alkalmazzuk a hónaljunkra.

A kifejezetten bőrbarát összetételű golyós dezodorok használatával nemcsak megelőzhetjük a kellemetlen tüneteket, hanem segítenek helyreállítani a bőr pH-értékét is. Választhatunk olyan enyhén illatosított, extra érzékeny bőrűeknek szánt alumínium-mentes termékeket is, amelyek akár szőrtelenítés után is bátran használhatóak. Egy ilyen jól kiválasztott termék nem csak gyengéd, 24 órás védelmet nyújt a testszag ellen, de kiválóan tolerálható még atópiás dermatitisz (atópiás ekcéma) esetén is. Lazább öltözékkel és a borotválás elhagyásával tovább csökkenthetjük az irritáció megjelenését.