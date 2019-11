A természetes kozmetikumok is bajt okozhatnak

Rohamosan nő a clean beauty, vagyis a kizárólag természetes összetevőkből álló termékekkel történő szépségápolás népszerűsége. Az irányzat mögött olyan világsztárok állnak, mint például Gwyneth Paltrow, az Instagramon pedig már több mint kétmillió posztot találunk ezzel a hashtaggel. A Daily Mail egyik bőrgyógyász szerzője, dr. Anjali Mahto viszont arra hívja fel a figyelmet, hogy mielőtt vakon követnénk bármilyen trendet, érdemes egy kicsit utánajárni bizonyos dolgoknak és átgondolni, amit olvastunk. Az utóbbi időben ugyanis sokkal több olyan ember fordul orvoshoz dermatitisszel, akinek korábban nem volt bőrproblémája, és sok esetben kiderül, hogy a természetes összetevőkből készült kozmetikumok állnak a háttérben.

A természetes összetevők is okozhatnak irritációt. Fotó: iStock

Nem biztos, hogy ártalmatlan

A szakorvos azt szeretné, ha mindannyian tisztában lennénk a következő alapszabállyal: attól, hogy valami természetes alapanyagokból készül, még nem biztos, hogy mindenki számára ártalmatlan. A legtöbb ilyen "tiszta" termék ugyanis tartalmaz olyan összetevőket, amelyek bőrirritációt okozhatnak. A fő bűnösök általában az esszenciális olajok és az illatanyagok. Ha olyan terméket vásárolunk, amelyekben növényi kivonatok is vannak, nem tudhatjuk, hogy ezeket a növény megfelelő részéből vonták-e ki és milyen kémiai anyagokat használtak ehhez. "Az sem mindegy, hogy az adott növény a hegynek a napos vagy az árnyékos oldalán nőtt-e" - magyarázza a szakember.

A saját készítésű sem mindig jobb Az otthon összedobott arcápoló maszkoknak is lehetnek kellemetlen mellékhatásai. Sokan épp azért választják a házi készítésű maszkokat, mert ezekben nincsenek tartósítószerek, így azonban gyorsabban elszaporodnak bennük a kórokozók. Ennek pedig elég komoly bőr- és szemfertőzés lehet a vége.

A különböző esszenciális olajokat tartósítási céllal adják a termékekhez, ehhez viszont magas koncentrációjú anyagokra van szükség. Minél magasabb koncentrációban alkalmazzák ezeket, annál nagyobb a bőrirritáció veszélye azoknál, akik érzékenyek erre. Egy olasz tanulmány szerint például a természetes alapanyagokból készülő termékek használói közül 17-ből egy ember jelentett legalább egy bőrreakciót.

Még a hipoallergén termékek vásárlása sem feltétlenül garancia arra, hogy megússzuk az allergiás bőrreakciókat. Egy nemrég készült elemzés szerint az Amazonon kapható száz legkelendőbb hipoallergén testápoló közül 88 tartalmazott valamilyen allergént is.

Mérgező termékek?

A szintetikus szereket is tartalmazó krémekről ezzel szemben elterjedt, hogy ártalmasok lehetnek az emberekre nézve. A parabénekről például azt is gyakran lehet olvasni, hogy nemcsak allergiás reakciót válthatnak ki, hanem akár rákot is okozhatnak. A szakember szerint azonban ezeket az állításokat nem árt óvatosan kezelni, mert többségükre még nincs tudományos bizonyíték. "Ami mérgezővé tehet egy terméket, az a mennyisége, valamint az alkalmazás módja és időtartama. Ezért érdemes informálódni és átgondoltan kiválasztani a szépségápolási termékeinket. Fontos, hogy ne a félelmünk, hanem a tudásunk vezessen minket" - emelte ki a bőrgyógyász.